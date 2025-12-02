Gram Altın 5.760 TL’den Açıldı

Yeni güne hafif satıcılı başlayan gram altın, sabah saatlerinde 5.760 TL seviyesinde işlem görüyor. Dün gün içinde 5.821 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyelerinden birini gören gram altın, kâr satışlarının etkisiyle geri çekildi.

Ons altın ise uluslararası piyasalarda 4.220 dolar seviyesinde dengelenmiş durumda. Dün 4.264 dolar seviyesine kadar yükselen ons fiyatı, Fed’e yönelik faiz indirim beklentileri ile jeopolitik gelişmeler arasında sıkışık bir görünüm sergiliyor.

Piyasalarda Kâr Realizasyonları Etkili

Son haftalarda altın fiyatlarında görülen yükseliş eğilimi, beş haftanın zirvesini işaret ediyordu. Bu hareketin ardından yatırımcıların bir bölümünün kâr satışı yaptığı görülüyor.

Öte yandan, Fed’in gelecek hafta olası faiz indirimi beklentisi altına destek olmaya devam ederken; Rusya-Ukrayna hattında ateşkes çabalarının sonuçsuz kalması küresel risk iştahını baskılamayı sürdürüyor.

2 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları

Günün ilk saatlerinde serbest piyasada altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 5.756,06 TL

Çeyrek altın: 9.536,00 TL

Yarım altın: 19.072,00 TL

Tam altın: 38.053,62 TL

Cumhuriyet altını: 37.992,00 TL Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı İçeriği Görüntüle

Gremse altın: 95.425,88 TL

Ons altın: 4.219,74 dolar

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, yatırımcıların hem küresel gelişmeleri hem de döviz kuru etkilerini yakından takip etmeye devam etmesi öneriliyor.