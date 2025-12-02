ÇEKÜD ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 10 bin fidan toprakla buluşturularak "Katılım Emeklilik Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Genel Müdür Yardımcısı Salih Çetinkaya bu adımla geleceğe karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve tüm kurumları çevre dostu projelere destek olmaya davet ettiklerini belirtti.

Katılım Emeklilik, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma vizyonuyla hareket eden şirket, Çanakkale'nin yangınlardan zarar gören Bayramiç ilçesinde, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) iş birliğiyle ilk etapta 10 bin fidan dikimi gerçekleştirdi ve bölgede "Katılım Emeklilik Hatıra Ormanı"nı kurdu.

"Katılım Emeklilik Hatıra Ormanı" projesi, Milli Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım'ı kapsayan dönemde hayata geçirildi. Orman yangınlarına karşı ulusal bir farkındalık yaratma misyonuyla yola çıkan Katılım Emeklilik, bu anlamlı dönemde geleceğe nefes oldu. 10 bin fidanın dikim süreci, çevre ve doğa koruma alanında yetkinliğiyle bilinen ÇEKÜD'un koordinasyonunda; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün uzman rehberliğinde ve ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü.

"Gelecek nesillere en değerli miras, yeşil bir dünyadır"

Katılım Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Salih Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, doğaya ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurguladı: “Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımız, ne yazık ki son yıllarda yaşadığımız yangın felaketleriyle büyük kayıplara uğradı. Orman yangınları, hepimizin ortak acısı ve en hassas konularımızdan biri. Bizler kurum olarak sadece ekonomik değil, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında da öncü olmayı görev biliyoruz. Bayramiç’te ilk etapta 10 bin fidan ile kurduğumuz 'Katılım Emeklilik Hatıra Ormanı' ile bu zor zamanlarda kayıpların ardından yeni bir başlangıç için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu adımla, sektörümüzdeki tüm kurumları bu tür çevre ve doğa dostu projelere destek vermeye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki dikeceğimiz her bir fidan; geleceğimize umut ve nefes olacak. Unutmayalım ki, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras, yeşil ve sağlıklı bir dünyadır.”

Salih Çetinkaya, birincil öncelikleri arasında sürdürülebilirlik ve doğayı korumanın bulunduğunu, yangınlar nedeniyle zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belitti.

Çetinkaya, Katılım Emeklilik’in bu anlamlı projenin takipçisi olacağını ve Hatıra Ormanı'nın gelişimini yakından izleyeceğini belirtti. Gelecek dönemde de çevre, eğitim ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.