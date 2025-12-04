Altın piyasası, 2025 yılında kaydettiği güçlü performansın ardından gözünü 2026’daki jeoekonomik belirsizliklere çevirdi. Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı “2026 Altın Görünüm” raporu, gelecek yılın altın fiyatları açısından sürprizlere açık bir dönem olabileceğini ortaya koyuyor.

2025’te %60’ın Üzerinde Getiri, 50’den Fazla Tarihi Zirve

WGC’nin raporuna göre altın, 2025 boyunca dikkat çekici bir ivme sergiledi. Kasım ayı sonu itibarıyla %60’ın üzerinde getiri sağlayan altın, yıl içinde 50’den fazla kez tarihinin en yüksek seviyelerini test etti.

Bu yükselişi destekleyen faktörler arasında:

Artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, Kasım Ayında Market Ürünlerinde Fiyat Düşüşü Gözlemlendi! İçeriği Görüntüle

Zayıflayan ABD doları,

Olumlu fiyat momentumu,

Merkez bankaları ve yatırımcıların güçlü talebi

yer aldı.

2026: Jeoekonomik Belirsizliklerin Belirleyeceği Bir Yıl

WGC’ye göre 2026 yılında altının seyri büyük oranda küresel ekonomi ve siyaset ekseninde şekillenecek. Mevcut koşulların devam etmesi hâlinde altın fiyatlarının dar bir bantta hareket etmesi bekleniyor; ancak belirsizliklerde artış olması durumunda piyasanın yönü hızla değişebilir.

Ekonomik Yavaşlama Senaryosunda Altında Yukarı Potansiyel

Raporda, 2026 için iki kritik senaryo öne çıkıyor:

► Ilımlı Yavaşlama Senaryosu

Ekonomik büyümenin yavaşladığı ve faizlerin daha da düştüğü bir ortamda altının ılımlı bir yükseliş trendi gösterebileceği belirtiliyor.

► Sert Yavaşlama ve Artan Risk Senaryosu

Küresel risklerin yükseldiği, daha ciddi bir ekonomik yavaşlama durumunda ise altının güçlü bir performans sergileyebileceği, güvenli liman talebinin hızla artabileceği vurgulanıyor.

Trump Yönetimi Politikaları Altını Baskılayabilir

Raporda ayrıca, ABD’de Trump yönetiminin uygulayacağı ekonomik politikaların altın üzerinde potansiyel bir baskı oluşturabileceğine dikkat çekiliyor.

Politikaların başarılı olması hâlinde:

Ekonomik büyümenin hızlanması,

Jeopolitik risklerin azalması,

Faizlerin yükselmesi,

Doların güçlenmesi

bekleniyor.

Bu tablo da altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılayabilir.

Merkez Bankası Talebi Kritik Önemde

Merkez bankalarının altın alımları, geri dönüşüm arzındaki eğilimler ve yatırımcıların risk iştahı da 2026’da fiyatlar üzerinde etkili olacak diğer önemli faktörler arasında yer alıyor.

WGC, tüm dalgalanmalara rağmen altının portföy çeşitlendirme ve istikrar aracı olarak önemini korumaya devam edeceğini belirtiyor.