DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeyde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın: 01 Aralık 2025 – 13:55

Güncelleme: 01 Aralık 2025 – 15:49

“Asgari ücret ortalama ücret haline geldi”

Toplantıda konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye’de asgari ücretin bir taban ücret olmaktan çıkıp milyonlarca işçinin ana geliri haline geldiğini belirterek, belirlenecek rakamın tüm ücret politikalarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Çerkezoğlu, hükümetin belirleyici olduğu mevcut sistemde asgari ücretin keyfi biçimde belirlendiğini, bunun önüne geçmek için bağlayıcı kuralların mevzuata eklenmesi gerektiğini söyledi.

DİSK’in 2026 Asgari Ücret İçin 9 Ana Talebi

DİSK raporunda, asgari ücret tespit sürecine yönelik öneriler 9 maddede toplandı:

1. Komisyon yapısından önce bağlayıcı kurallar oluşturulmalı

DİSK’e göre asgari ücret belirlenirken önce kurallar tanımlanmalı, ardından komisyon yapısı tartışılmalı.

Uluslararası standartlara uygun olarak, ücretin sadece işçi için değil, bakmakla yükümlü olunan kişiler dikkate alınarak hesaplanması gerektiği vurgulandı.

Somut öneri: Asgari ücret, kişi başına GSYH’nin en az %60’ına endekslenmeli.

Örneğin, 2025 için aylık kişi başına GSYH beklentisi 60 bin TL ise, net asgari ücretin bunun altında olmaması gerektiği belirtildi.

2. Asgari ücret değil toplu sözleşme kapsamı genişletilmeli

Türkiye’nin “asgari ücretliler toplumu” haline geldiğini belirten DİSK, gerçek çözümün toplu iş sözleşmesi kapsamını genişletmek olduğunu savundu.

Teşmil mekanizmasının işletilmesi ve sendikal barajların kaldırılması önerildi.

3. Hedef enflasyon değil, gerçek geçim şartları esas alınmalı

Asgari ücrette “hedef enflasyon” dayatmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Ücret artışında resmi enflasyon yerine gerçekleşen gıda enflasyonu ve ekonomik büyüme dikkate alınmalı.

4. Yüksek enflasyon dönemlerinde yılda en az iki zam

Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücretin yılda en az iki kez, gerekirse dört kez güncellenmesi talep edildi.

5. Asgari ücret açlık ve yoksulluk sınırıyla uyumlu olmalı

Asgari ücret belirlenirken yoksulluk sınırının referans alınması gerektiği ifade edildi.

DİSK'in önerisine göre iki kişinin çalıştığı bir hanede kişi başı ücret yoksulluk sınırının yarısından düşük olmamalı.

6. Vergi ve gelirde adalet sağlanmalı

DİSK, vergide çalışan lehine düzenlemeler yapılmasını istedi:

Vergi dilimleri asgari ücret artışından az olmamak üzere artırılmalı

İlk vergi dilimi oranı yüzde 10’a düşürülmeli

Asgari ücret vergi istisnası matrahtan indirim şeklinde uygulanmalı

Damga vergisi tamamen kaldırılmalı

7. İşçilere de prim desteği verilmeli

15 yıldır işverenlere sağlanan SGK prim desteğinin aynı şekilde işçilere de verilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu destekle net gelirin artacağı vurgulandı.

8. En düşük emekli aylığı asgari ücrete yükseltilmeli

DİSK, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve diğer emekli aylıklarının orantılı artırılması gerektiğini duyurdu.

9. Kamu ve özel sektörde tek asgari ücret olmalı

Kamu işçileri ile özel sektör çalışanları arasındaki net ücret farkının kabul edilemez olduğu belirtildi.

DİSK’e göre asgari ücret belirlenirken en düşük memur ve kamu işçisi ücretleri esas alınmalı.

DİSK: “Asgari ücret geçim ücreti olmalı”

Çerkezoğlu, asgari ücretin bir lütuf değil, temel bir yaşam hakkı olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: