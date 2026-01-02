Altın fiyatları toparlandı

Yeni yılın ilk işlem gününde spot altın, önceki seansta gördüğü iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak yüzde 1,3 artışla ons başına 4.374 dolara yükseldi. Altın, 26 Aralık’ta 4.549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 yükselişle 4.360,60 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın ne kadar oldu?

Ons altındaki yükseliş, yurt içi piyasalara da yansıdı. Gram altın, yeni yıla yüzde 1,4 artışla 6.051 lira seviyesinden başladı.

Altında 1979’dan bu yana en güçlü yıllık yükseliş

Altın, 2025 yılını yüzde 64’lük kazançla tamamladı. Bu performans, 1979’dan bu yana görülen en güçlü yıllık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Fed beklentisi altını destekliyor

Altındaki yükselişte;

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edebileceği beklentisi,

Jeopolitik riskler,

Merkez bankalarının güçlü altın talebi,

Altın ETF’lerine artan yatırımlar

Fed’in aralık ayındaki toplantı tutanaklarına göre faiz indirimi kararı yoğun tartışmalar sonucu alındı. CNBC-e’nin aktardığına göre piyasalar, 2026 yılında Fed’den en az iki faiz indirimi bekliyor. Düşük faiz ortamı, altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkları destekliyor.

Gümüş yeni yıla güçlü başladı

Spot gümüş, yüzde 2,1 artışla ons başına 72,75 dolara yükseldi. Gümüş, hafta başında 83,62 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

2025’i yüzde 147’lik rekor artışla kapatan gümüş, altını açık ara geride bırakarak tarihindeki en güçlü performansını sergiledi.

Bu yükselişte;

Gümüşün ABD’de kritik mineral olarak sınıflandırılması,

Arz sıkıntıları,

Düşük stok seviyeleri,

Sanayi ve yatırım talebindeki artış

belirleyici oldu.

Platin ve paladyum da yükselişte

Spot platin, yüzde 0,2 artışla 2.057,74 dolara yükseldi. Platin, hafta başında 2.478,50 dolar ile tarihi zirvesini görmüş, 2025’i yüzde 127 kazançla kapatarak en güçlü yıllık performansını kaydetmişti.

Paladyum ise yüzde 2,4 artışla 1.642,90 dolara ulaştı. Paladyum, 2025 yılını yüzde 76 yükselişle tamamlayarak son 15 yılın en iyi performansını sergiledi.