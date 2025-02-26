YSK kararında, seçim çevrelerinin ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'na göre, genel nüfus sayımı sonuçları açıklandıktan sonra en geç 6 ay içinde belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Aralık 2024'te açıklanan nüfus verileri doğrultusunda, toplam 600 milletvekili, iller ve seçim bölgelerine göre yeniden dağıtıldı.

Bu düzenlemeyle birlikte, Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak. Diğer bazı illerin milletvekili sayıları da şu şekilde belirlendi:

Adana: 15

Adıyaman: 5

Afyonkarahisar: 6

Ağrı: 4

Amasya: 3

Antalya: 17

Artvin: 2

Aydın: 8

Balıkesir: 9

Bilecik: 2

Bingöl: 3

Bitlis: 3

Bolu: 3

Burdur: 3

Bursa: 21

Çanakkale: 4

Çankırı: 2

Çorum: 4

Denizli: 7

Diyarbakır: 12

Edirne: 4

Elazığ: 5

Erzincan: 2

Erzurum: 5

Eskişehir: 7

Gaziantep: 14

Giresun: 4

Gümüşhane: 2

Hakkari: 3

Hatay: 10

Isparta: 4

Mersin: 13

Kars: 3

Kastamonu: 3

Kayseri: 10

Kırklareli: 3

Kırşehir: 2

Kocaeli: 14

Konya: 15

Kütahya: 4

Malatya: 6

Manisa: 10

Kahramanmaraş: 8

Mardin: 6

Muğla: 8

Muş: 3

Nevşehir: 3

Niğde: 3

Ordu: 6

Rize: 3

Sakarya: 8

Samsun: 9

Siirt: 3

Sinop: 2

Sivas: 5

Tekirdağ: 8

Tokat: 5

Trabzon: 6

Tunceli: 2

Şanlıurfa: 15

Uşak: 3

Van: 8

Yozgat: 3

Zonguldak: 5

Aksaray: 4

Bayburt: 1

Karaman: 3

Kırıkkale: 3

Batman: 5

Şırnak: 4

Bartın: 2

Ardahan: 2

Iğdır: 2

Yalova: 3

Karabük: 3

Kilis: 2

Osmaniye: 4

Düzce: 3

Ayrıca, Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3 ve İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.