Eğitim, sınıf ortamının dışına taşarak denizle buluşuyor ve öğretmenlere liderlik, dayanıklılık ve iş birliği gibi hayati becerileri kazandırıyor.

KADINLARIN GÜCÜ YELKEN AÇIYOR

Programın paydaşları arasında yer alan Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği Başkanı Didem İzci, yelkenciliğin kadınlar için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:

“Yelken sporu sabır, kararlılık ve cesaret gerektirir. Kadınların bu alandaki varlığı, yalnızca sporun sınırlarını genişletmekle kalmaz; aynı zamanda toplumda dönüşümün önünü açar. Yelken açmak, bir kadının kendi potansiyelini ortaya koymasının, engelleri aşmasının ve ufukları genişletmesinin sembolüdür. Bu programda öğretmenlerin, öğrencilerine yalnızca bilgi değil, cesaret ve vizyon da aktaracaklarını görmek bizler için çok değerli.”

Kadın liderliğinin eğitimdeki gücüne dikkat çeken YÖM Okulları Akademik Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Özgen ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bir yelkenliyi yönetmek, aslında iş hayatındaki liderlik yolculuğuna çok benzer. Rotayı belirlemek, rüzgârı doğru okumak, ekibi uyum içinde yönlendirmek; tüm bunlar bir yöneticinin en temel sorumluluklarıdır. Kadınların iş dünyasında ve eğitimde daha fazla söz sahibi olması, cesaret, vizyon ve tutarlılıkla mümkündür. Biz YÖM Okulları’nda, öğretmenlerimizin farklı alanlarda gelişim göstermesi için sürekli yeni öğrenme deneyimleri sunuyoruz. Bu program da kadın liderliğini güçlendiren önemli bir adım oldu. Programın mimarlarından, deneyimi ve vizyonuyla sürece yön veren Dünya Şampiyonu yelkencimiz Güray Zünbül’e ve Proje Ortağımız Moda Yelken Kulübü’ne de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların rehberliği, öğretmenlerimizin bu eşsiz yolculuğu güvenle ve ilhamla tamamlamasında büyük bir rol oynuyor.”

Şebnem Özgen YÖM Okulları olarak, öğretmenlerinin gelişim yolculuğunu destekleyeceklerini dile getirerek kadınların her alandaki rolünü güçlendirmeyi ve öğrenmenin sınırlarını genişletmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

“YÖM Okulları olarak biz, öğrenmenin yalnızca sınıfta değil, yaşamın her anında olduğuna inanıyoruz. Bu kez öğrenme yolculuğumuzu yelkenlerle açıyoruz” diyen Özgen, her zaman olduğu gibi öğrenmenin yalnızca sınıf içinde değil, yaşamın her anında var olduğuna inandıklarını vurguladı.

Dünya Şampiyonu Yelkenci Güray Zünbül ise programla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Yelken, yalnızca bir spor değil; hayatın ta kendisidir. Rüzgârı okumak, dalgalara uyum sağlamak ve ekiple birlikte aynı hedefe yönelmek, hayatta da eğitimde de en temel becerilerdir. Bu sertifika programında öğretmenlerimizin yelkenle tanışarak hem kendi sınırlarını keşfetmeleri hem de öğrencilerine aktaracakları yeni deneyimler kazanmaları beni çok mutlu ediyor. Eğitimin denizle buluştuğu bu yolculuğun parçası olmaktan gurur duyuyorum.”

Moda Yelken Okulu iş birliğiyle hayata geçirilen sertifika programı, öğretmenlere farklı bir deneyim kazandırırken aynı zamanda öğrenciler için de yeni bir ufkun kapılarını aralıyor. Öğretmenler, yelkenin disipliniyle; ekip olmayı, riskleri doğru yönetmeyi ve değişken koşullara uyum sağlamayı birebir deneyimliyor.