30 kişilik BTSO heyeti, paketli ev tekstili ile perdelik ve döşemelik kumaş üreticilerini temsil eden 18 firmayla fuarda dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla bir araya geldi.

BTSO Meclis Üyesi Ali Güzeldağ, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu doğrultusunda hızla artan otel yatırımlarının ev tekstili için büyük fırsat sunduğunu belirtti. Güzeldağ, "Fuarda mevcut müşterilerimizle bağlantılarımızı güçlendirirken birçok yeni iş bağlantısı kurduk. Suudi Arabistan’ın Türk tekstiline ilgisini net şekilde gördük" dedi.

BTSO Meclis Üyesi Cabir Sökücü, global ekonomide daralma yaşandığını, bu tür UR-GE organizasyonlarının yeni pazarlar ve iş koridorları oluşturmak için kritik önemde olduğunu vurguladı. Komite Üyesi Fatma Ayyıldız ise, "Doğru pazarları tespit ederek burada yer almak, hem Bursa hem de Türkiye için büyük kazanç anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

UR-GE üyesi firma sahibi Nurcan Aşina, bebek ev tekstili ve çocuk giyim ürünlerini fuarda tanıttıklarını belirterek, programın uluslararası arenada güçlü bir konuma ulaşmaları açısından büyük fırsat sunduğunu söyledi.

Heyet, fuarın yanı sıra Riyad’ın önde gelen toptancı bölgelerini ziyaret ederek pazarın dinamiklerini yerinde inceledi ve olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. BTSO, UR-GE projeleriyle Türk tekstilinin uluslararası pazarlarda daha fazla görünürlük kazanmasını hedefliyor.