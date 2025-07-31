Hukukta Baraj Yükseldi

Bu yıl en önemli değişikliklerden biri hukuk fakültelerinde oldu. Geçtiğimiz yıl 125 bin olan başarı sıralaması barajı, 2025’te 100 bine çekildi. Artık hukuk okumak isteyen adayların daha yüksek bir başarı göstermesi gerekecek. Tıp, diş hekimliği ve mühendislik gibi alanlarda ise mevcut başarı sırası koşulları korunuyor.

Özel Üniversite Ücretleri İlk Kez Açıklandı

Bu yıl bir ilke imza atıldı. Vakıf üniversitelerinin KDV dahil yıllık ücretleri, kılavuzda şeffaf bir şekilde paylaşıldı. Açıklanan rakamlar ise oldukça yüksek. Tıp fakültelerinde ücretler 2 milyon 370 bin TL’ye kadar çıkarken, diş hekimliğinde bu rakam 1 milyon 860 bin TL’yi buluyor. Hukuk fakültelerinde de birçok üniversitede yıllık ücretler 1 milyon TL’nin üzerinde.

Burslu ve indirimli program ücretleri ise kılavuzda yer almadı.

Ücret Artışlarına Enflasyon Sınırı

Tercih kılavuzunda, özel üniversitelerdeki ücret artışlarının sınırı da netleştirildi. Buna göre, kayıt yaptıran öğrenciler için gelecek yıllardaki ücret artış oranı, mayıs ayı TÜFE ortalamasını geçemeyecek.

Kontenjanlar Azaldı

Bu yıl lisans ve önlisans programlarında ciddi bir düşüş dikkat çekiyor. Geçen yıl 483 bin olan 4 yıllık lisans kontenjanı 438 bine, 538 bin olan önlisans kontenjanı ise 399 bine indi. Yani önlisans kontenjanlarında yüzde 25’lik bir azalma var. Kesin kontenjanlar, ana tercih kılavuzuyla netleşecek.

Depremzede Kontenjanı Son Kez

2023 depremlerinin ardından getirilen depremzede adaylara özel kontenjanlar, 2025 tercih döneminde son kez uygulanacak.

Tercihler 1-13 Ağustos’ta

YKS sonuçlarına göre tercihler, 1 Ağustos’ta başlayacak ve 13 Ağustos’a kadar ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ana tercih kılavuzu da bu tarihlerde adayların erişimine açılacak.