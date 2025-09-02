Dünyanın önde gelen sektörel yayınlarından International Cranes and Specialized Transport (ICST) dergisinin her yıl yayınladığı IC Transport 50 listesinde resmi olarak dünya genelinde 38’inci, Avrupa’da ise 8’inci sırada yerini aldı. Bu sonuç, Yılnak’ın mühendislik gücü, modern ekipman parkı ve global vizyonu sayesinde elde ettiği istikrarlı yükselişi gözler önüne serdi.

1973 yılında kurulan ve Alp Özler Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yılnak, bugün Türkiye’nin ağır nakliye sektöründeki en köklü ve güçlü şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. 50 yılı aşkın deneyimi, genç ve dinamik filosu, yüksek kapasiteli özel taşıma ekipmanları ve mühendislik odaklı çözümleri ile firma; enerji, yenilenebilir enerji, inşaat, endüstri ve petrokimya sektörlerinde anahtar teslim proje lojistiği hizmetleri sunuyor.

Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, açıklamasında şunları söyledi:

“IC Transport 50 listesinde dünyanın 38. ve Avrupa’nın 8. büyük ağır nakliye firması olarak yer almak bizim için yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda global hedeflerimize giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün ulaştığımız konum, sahada özveriyle çalışan sürücülerimizden yük mühendislerimize, ofiste görev yapan uzmanlarımızdan uluslararası iş ortaklarımıza kadar tüm ekibimizin ortak başarısıdır. Yılnak olarak vizyonumuz, sadece taşıma kapasitemizle değil; mühendislik kabiliyetimiz, yenilikçi yaklaşımımız ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerimizle de sektörümüzde farklılaşmak ve geleceğe yön vermektir. Önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı hem teknolojiye hem de insan kaynağına yapmaya devam ederek Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil edeceğiz. Hedefimiz, Yılnak’ı global ölçekte ilk 20 firma arasına taşımak ve Avrupa’da liderliğe doğru istikrarlı adımlar atmaktır.”

Yılnak, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki varlığını güçlendirmeyi, İzmir merkezli enerji lojistiği yatırımlarını genişletmeyi ve sürdürülebilirlik odaklı mühendislik çözümlerini artırmayı planlıyor. Şirket, genişleyen ekipman parkı, güçlü mühendislik kadrosu ve müşteri odaklı proje yönetimi anlayışı ile global arenada daha üst sıralara çıkma hedefiyle yoluna devam ediyor.