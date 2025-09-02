AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Özdemir, 30 yaş üstü öğrencilerin yeniden indirimli İstanbulkart kullanabileceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 11 Temmuz 2024’te aldığı kararla 30 yaşından gün almış öğrencilerin ulaşımdaki indirim oranını yüzde 10’a düşürmüştü. Söz konusu düzenlemeye karşı AK Parti tarafından açılan davanın sonucunda uygulama iptal edildi.

Karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“İBB yönetimi tarafından gasbedilen öğrencilerin toplu ulaşım indirim hakkını hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek. AK Parti var oldukça milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olmayacaktır. Hukuki süreci yürüten meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizim tavrımız her zaman İstanbullunun refahından yana olacaktır.”

Böylece yüksek lisans, doktora ya da ikinci üniversite eğitimi alan 30 yaş üzeri öğrenciler de yeniden indirimli ulaşım hakkını kullanabilecek.