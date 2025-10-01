YILNAK’ın ağır taşımacılık ve proje lojistiği uzmanlığı, SOMALEV’in bölgesel operasyon gücüyle birleşerek enerji dönüşümüne katkı sağlayacak. Ayrıca Alp Özler Akademi’nin bilgi birikimi ve eğitim yaklaşımı, YILNAK&SOMALEV Academy aracılığıyla yerel yeteneklerin geliştirilmesi ve istihdamında kullanılacak.

Mohamed Moufid – Somalev, CEO

“Türkiye’nin önde gelen ağır nakliye ve proje lojistiği firmalarından YILNAK ile bu stratejik ortaklığı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu iş birliğiyle Somalev, vizyonumuzu paylaşan güvenilir bir ortakla güçlerini birleştirerek inovasyon, güvenlik ve mühendislik mükemmeliyetinde bölgesel varlığını daha da sağlamlaştırıyor.

Birlikte, Kuzeybatı Afrika ve Güney Avrupa’da yenilenebilir enerji ve altyapı projeleri için taşımacılık, kurulum ve montaj alanlarında dünya standartlarında çözümler sunacağız. Bu ortaklık yalnızca hizmet kabiliyetlerimizi genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda Fas’ta kurulacak YILNAK & SOMALEV Akademisi aracılığıyla yerel yeteneklerin gelişimi için yeni fırsatlar da yaratıyor.

Biz bu iş birliğini yalnızca bir ortaklık değil, Somalev ve bölgedeki ağır kaldırma sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz – bir dönem ki, daha yüksek standartların ve kalıcı değerlerin her projeye yön vereceği bir dönem.”

Ömer Gece – YILNAK, Genel Müdür

“YILNAK olarak, Fas’ın ağır kaldırma ve entegre lojistik alanındaki lideri Somalev ile stratejik ortaklık kurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Mohamed Moufid ve ekibiyle yaptığımız ilk görüşmelerden itibaren, yenilenebilir enerji lojistiğini geliştirme ve operasyonel mükemmeliyet için yeni ölçütler koyma konusunda aynı hedefleri paylaştığımızı gördük.

YILNAK’ın 50 yılı aşkın ağır nakliye ve proje lojistiği deneyimi ile Somalev’in güçlü yerel varlığı ve operasyonel kabiliyetleri birleşerek, bölgenin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi, güvenilir ve maliyet etkin çözümler sunacağız.

Bu iş birliğinin merkezinde, uluslararası standartlarda mühendis ve operatörler yetiştirecek YILNAK & SOMALEV Akademisi bulunuyor. Bu akademi, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak.

Bu ortaklık, yalnızca bir iş birliği değil; Afrika ve ötesinde ağır nakliye ve yenilenebilir enerji lojistiğinin geleceğini şekillendirmek için ortak bir vizyonun ifadesidir.”