Yeni dönemde kolaylık, güven ve regülasyona uyum ilkeleri ön planda tutuluyor. Ürün stratejisinde güveni ve kullanıcı dostu deneyimi önceliklendiren CoinTR, kriptoya erişimi daha kolay hale getiriyor.

Kripto dünyasını herkes için erişilebilir kılan çözümler geliştiren CoinTR'de kullanıcılar, sadece 3 basit adımda işlemlere başlayabiliyor. Kolay al-sat fonksiyonu üzerinden 0 komisyon ile anında işlem yapma imkanı sunuluyor. Her yatırımcı segmentine özel işlem araçları sunan CoinTR, kripto deneyimine yepyeni bir boyut kazandırıyor. Bunun yanı sıra, CoinTR'nin Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla gerçekleştirdiği doğrudan entegrasyon sayesinde TRY (TL) transferlerinin %80’i 10 saniye içinde tamamlanıyor. Platform, sunduğu derin likidite ile her seviyeden yatırımcıya daha hızlı, akıcı ve kesintisiz bir işlem deneyimi sağlıyor.

CoinTR Ürün ve Operasyon Direktörü Büşra Özsipahi, bu dönüşümün arkasındaki vizyonu şöyle tanımlıyor: CoinTR’nin temel hedefi, kriptoyu Türkiye’de herkes için erişilebilir, anlaşılır ve güvenli kılmak. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen ürünler geliştiriyor ve onların günlük hayatlarına entegre olabilecek çözümler sunuyoruz. Bu yaklaşım, işlem kolaylığını güven hissiyle birleştiriyor. CoinTR, önümüzdeki dönemde de yenilikçi işlem araçları ve yerel entegrasyonlarla Türkiye’de kripto deneyimini sürekli ileriye taşımayı hedefliyor.