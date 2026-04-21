Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin küresel ekonomik dengelerde öne çıkan bir merkez haline geldiğini vurgulayarak, yatırımcılar için güçlü fırsatlar sunan bir ülke konumunda olduklarını söyledi. Ankara’da düzenlenen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ABD Ticaret Odası bünyesindeki ABD-Türkiye İş Konseyi’nin katıldığı toplantıda konuşan Yılmaz, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin yeni bir ivme yakalayabileceğine dikkat çekti.

Küresel ölçekte yaşanan savaşlar, tedarik zinciri sorunları ve artan korumacılık eğilimlerinin ekonomik iş birliklerini daha da önemli hale getirdiğini belirten Yılmaz, Türkiye ile ABD arasındaki köklü stratejik ortaklığın bu süreçte güçlü bir zemin sunduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 39 milyar dolara yaklaştığını hatırlatan Yılmaz, 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için önemli bir potansiyel bulunduğunu söyledi. 2026’nın ilk çeyreğinde 10,4 milyar dolarlık hacme ulaşıldığını belirten Yılmaz, yıl genelinde güçlü bir performans beklendiğini dile getirdi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 2 bin 300’ü aşkın ABD sermayeli firmanın üretim, ihracat ve istihdama önemli katkılar sunduğunu kaydeden Yılmaz, Türk firmalarının ABD’deki yatırımlarının da 14 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu karşılıklı yatırım akışının iki ülke ilişkilerinin en önemli unsurlarından biri olduğunun altını çizdi.

“Yatırımcılar için stratejik bir merkez konumundayız” diyen Yılmaz, Türkiye’nin güçlü lojistik altyapısı, modern limanları ve gelişmiş ulaşım ağlarıyla öne çıktığını söyledi. Yeşil ve dijital dönüşüm odaklı büyüme stratejilerinin 12. Kalkınma Planı’nın merkezinde yer aldığını ifade eden Yılmaz, önceliklerinin yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve teknoloji yoğun yatırımları ülkeye çekmek olduğunu belirtti.

Türkiye ile ABD arasında enerji, savunma, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi alanlarda önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu dile getiren Yılmaz, özellikle CAATSA yaptırımları konusunda ilerleme beklentisini de yineledi. İş dünyasının sonuç odaklı yaklaşımının bu süreçte kritik rol oynayacağını vurguladı.

Türk ve Amerikan şirketlerinin üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirebileceğine işaret eden Yılmaz, özellikle müteahhitlik alanında ciddi bir potansiyel olduğunu ifade etti. Amerikan firmalarının finansal ve teknolojik gücü ile Türk firmalarının esnek ve dinamik yapısının birleşmesi halinde küresel ölçekte rekabetçi modellerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen güçlü bir duruş sergilediğini belirten Yılmaz, uygulanan Orta Vadeli Program’ın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. “Doğru bir programınız varsa, kontrol edemediğiniz faktörler sadece geçici etkiler yapar” diyen Yılmaz, istikrarlı politikalarla hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Bölgesel gerilimlerin kısa vadede olumsuz etkiler yarattığını ancak orta vadede yeni fırsatlar doğurduğunu belirten Yılmaz, Türkiye’nin bu süreçte “güvenli liman” özelliğini güçlendirdiğini söyledi. Özellikle İstanbul Finans Merkezi başta olmak üzere yeni ekonomik açılımlar için hazırlık yapıldığını belirten Yılmaz, önümüzdeki dönemde yatırımcı dostu yeni adımların gündeme gelebileceğini kaydetti.

Toplantı, TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.