Rekabet Kurumu tarafından başlatılan süreçte, şirketin piyasadaki serbest rekabet koşullarını ihlal edip etmediği inceleniyor.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:
Hobi Kozmetik İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile RA Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açıldı (21.4.2026)
Dabur International Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren iştirakleri Hobi Kozmetik İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (HOBİ KOZMETİK) ile RA Pazarlama Ltd. Şti. (RA PAZARLAMA)’den oluşan ekonomik bütünlük (HOBİ) tarafından alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgileri ve belgeleri 02.04.2026 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak HOBİ hakkında soruşturma açılmasına, 26-11/335-M sayı ile karar verdi.
HOBİ KOZMETİK, Hobby markası altında; duş jeli, sıvı sabun, ıslak havlu, saç bakım ürünleri, saç şekillendirme ürünleri ile cilt bakım ürünlerinin üretimi ve tedariki alanlarında 200’den fazla kişisel bakım ve kozmetik ürününden oluşan bir portföyle faaliyet göstermektedir. Teşebbüsün pazarlama ve satış faaliyetleri; yurt dışı bakımından HOBİ KOZMETİK tarafından, yurt içinde ise RA PAZARLAMA tarafından gerçekleştirilmektedir.
Soruşturmanın Odak Noktaları
Kurumun radarındaki temel iddialar, kozmetik sektöründe sıkça rastlanan "Yeniden Satış Fiyatının Tespiti" (YSFT) ihlallerine işaret ediyor. İnceleme şu iki kritik başlık etrafında şekilleniyor:
-
Ödüllendirme Mekanizması: Belirlenen sabit fiyat listelerine sadık kalan satış noktalarına haksız avantajlar ve çeşitli ayrıcalıklar sağlanması.
-
Yaptırım ve Baskı: Markanın dikte ettiği fiyat politikasına uymayan, indirim yapan veya serbest fiyatlandırma tercih eden bayilere ürün sevkiyatının durdurulması ya da kısıtlanması.
Sektörel Yansımalar ve Olası Sonuçlar
Rekabet hukuku uyarınca, bir üreticinin satıcıya "son satış fiyatını" dikte etmesi, tüketicinin daha uygun fiyatlara ulaşmasını engellediği için ağır bir ihlal sayılıyor. Son yıllarda kozmetik sektöründe internet satış kısıtlamaları ve fiyat müdahaleleri nedeniyle pek çok dev firmaya yüklü cezalar kesilmişti.
Kritik Eşik: Eğer soruşturma sonucunda Hobi Kozmetik’in rekabet kurallarını ihlal ettiği sabit görülürse, şirkete yıllık cirosu üzerinden hesaplanan ağır bir idari para cezası uygulanması bekleniyor.