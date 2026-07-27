AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, kentin üretim ve ihracat lokomotifi konumundaki kurumları ziyaret etti. Temaslar kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ziyaret edilerek sanayicilerin ve ihracatçıların talepleri dinlendi.

Ziyaret programı ilk olarak Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile başladı. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve yönetimini ziyaret ederek bölgede yürütülen yatırımlar ve çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Denizli sanayisinin çarklarının kesintisiz dönmesi adına atılacak adımların değerlendirildiği toplantıda, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik ortak hareket etme vurgusu yapıldı.

DENİB ziyaret edildi

AK Parti heyetinin bir sonraki durağı ise Denizli İhracatçılar Birliği oldu. DENİB Başkanı Osman Uğurlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ağırlanan heyet, kentin ihracat rakamları, küresel pazarlardaki rekabet gücü ve ihracatçı firmanın karşılaştığı güncel dinamikleri ele aldı.

Ziyaretlerle ilgili konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'nin Türkiye'nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğunu belirterek, 'Şehrimizin ekonomisine can veren, üreten, istihdam sağlayan ve dünyanın dört bir yanına Denizli damgasını vuran sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın her zaman yanındayız. Sanayimizin ve ihracatımızın gelişimi için kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve DENİB Başkanı Osman Uğurlu da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek projeler ve çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyaretler, çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı başarı dileklerinin ardından sona erdi.