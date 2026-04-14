İçişleri Bakanlığı tarafından verilen izin kapsamında, söz konusu miting sürecinde kamu araçlarının kullanıldığı yönündeki iddialar mercek altına alınacak. İddialar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçların seçim faaliyeti sırasında görevlendirildiği yönünde yoğunlaşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, karar metninde doğrudan bir talimat ya da görevlendirme tespit edilmediğine dikkat çekti. Açıklamada, herhangi bir somut delil bulunmadığı halde “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” yönündeki değerlendirmelerle sorumluluk atfedildiği savunuldu.

Belediye ayrıca, seçim dönemlerinde kamu kaynaklarının siyasi faaliyetlerde kullanılmaması konusunda hassasiyet gösterildiğini, Mansur Yavaş’ın kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşı almadığını ve konunun daha önce teftişe sevk edildiğini belirtti.

Açıklamada, belediyeye ait araç veya personelin seçim faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik herhangi bir yazılı ya da sözlü talimat bulunmadığı vurgulanırken, daha önce yapılan incelemelerde de olumsuz bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, verilen soruşturma izninin hukuki açıdan hatalı olduğunu savunarak karara itiraz edileceğini ve kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceğini duyurdu.