Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Nisan-Haziran döneminde yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişinin seyahate çıktığını ortaya koydu.

Seyahatlerin sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,9 azalarak 17 milyon 76 bin olarak kaydedildi. Seyahate çıkanların yaptığı toplam geceleme sayısı ise 99 milyon 214 bin geceleme olurken, ortalama geceleme süresi 5,8 gece olarak gerçekleşti.

Harcamaların Büyük Bölümü Kişisel Harcama

Yerli turistlerin seyahat harcamalarının yüzde 85,2’si (99 milyar 655 milyon TL) kişisel harcamalar, kalan yüzde 14,8’i (17 milyar 278 milyon TL) ise paket tur harcamalarından oluştu. Seyahat başına ortalama harcama ise 6 bin 848 TL olarak hesaplandı.

Harcamaların dağılımına bakıldığında:

Yeme-içme harcamaları: %30,1

Ulaştırma harcamaları: %25,8

Konaklama harcamaları: %15,7

Geçen yılın aynı dönemine göre değişimler ise yeme-içmede %3,1, ulaştırmada %7,1, konaklamada ise %26,2 olarak kaydedildi.

Seyahat Amaçları ve Konaklama Tercihleri

Seyahatlerin yüzde 60,3’ü yakın ziyaret amacıyla, %32,2’si gezi, eğlence ve tatil, %3’ü sağlık amacıyla yapıldı.

Konaklama tercihleri ise şöyle sıralandı:

Arkadaş veya akraba evi: 68 milyon 739 bin geceleme Kendi evi: 13 milyon 886 bin geceleme Oteller: 9 milyon 727 bin geceleme

Uzmanlar, yurt içi seyahatlerin özellikle konaklama ve ulaştırma harcamalarında gözle görülür artış gösterdiğini, bunun turizm sektörüne olumlu yansıdığını belirtiyor.