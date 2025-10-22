Ödül, Brüksel’deki Royal Museums of Fine Arts of Belgium’ta gerçekleştirilen görkemli törende, uluslararası basın ve üst düzey konukların huzurunda takdim edildi. Ödülü, Club Nena Yönetim Kurulu Başkanı Nevin Akçelik gururla kabul etti.

Uluslararası Katılımcılar Ödülü Takdim Etti

Törene; Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü (UN Tourism) Genel Sekreter Seçilmişi H.E. Shaikha Al Nowais, gazeteci ve etkinlik sunucusu Laura Buckwell, çok sayıda bakan, büyükelçi ve sektör lideri katıldı. Ödül takdiminde konuşan Laura Buckwell, Nevin Akçelik’in Türk turizmine yaptığı katkılara dikkat çekerek, “Club Nena, sürdürülebilirlik ve misafir deneyiminde yeni bir standart oluşturuyor” dedi.

Törende sahneye çıkan H.E. Shaikha Al Nowais, Nevin Akçelik’i tebrik ederek, “Turizmin geleceği, çevreye duyarlı ve insana dokunan işletmelerin omuzlarında yükselecek. Club Nena bunun güçlü bir örneği” ifadelerini kullandı.

Nevin Akçelik’in Ödül Konuşması

Nevin Akçelik, ödülü alırken yaptığı konuşmada, “Bu ödül yalnızca bizim değil, Türkiye’nin ve Antalya’nın başarısını temsil ediyor. Club Nena’da lüks, sessizlik, doğallık ve doğaya saygıdır. Misafirlerimize sade ama derin bir deneyim sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilir Lükste Akdeniz’in Öncüsü

Akçelik’in vizyoner liderliğiyle Club Nena, son yıllarda yalnızca Türkiye’nin değil, Akdeniz bölgesinin sürdürülebilir lüks anlayışında öncü marka haline geldi. Doğal kaynakların korunması, yerel üreticilerle iş birliği ve sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan tesis, çevreye duyarlı işletme modeliyle uluslararası tanınırlık kazandı.

Bu yıl “Yenilik, Kapsayıcılık ve Sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleşen Global Tourism Forum 2025, turizmin yalnızca ekonomik bir sektör olmadığını; diplomasi, kültür ve çevre bilincinin kesişim noktası olduğunu gösterdi. Club Nena’nın aldığı ödül, Türkiye’nin dünya turizmindeki yükselen konumunu ve Antalya’nın Akdeniz’in en güçlü ve sürdürülebilir destinasyonlarından biri olma kimliğini bir kez daha doğruladı.