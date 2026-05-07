Sincan Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen Sincan Sanat Festivali'nin açılış programı Lale Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ankara genelinden öğrencilerin öğretmenleri ile katıldığı festivalde tiyatro, müzik ve resim alanlarında hazırlanan çalışmalar, 10 gün boyunca sanatseverlerle buluşacak. Açılış programında 2 bin 200 öğrenci, aileleriyle birlikte 'Nezaket ve Aile' temalı resim etkinliğine katılırken, etkinlik kapsamında 50 metrelik dev branda boyandı.





Sincan Kaymakamı Levent Kılıç yaptığı konuşmada, "Sincan'da 3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığıyla, Belediyemizle, sanayicilerimizle de katkı veriyorlar. Böyle bir bayram havasında, onlarla beraber okulların da, havaların da müsait olduğu dönemlerde güzel etkinlikler yapıyoruz. Çocuklar burada olmaktan çok mutlu. Konumuz bugün aile ve nezaket. Bu konu üzerinden resimler boyuyorlar. Bundan sonra salonlarımızda tiyatrolarımız, korolarımız boy gösterecek. Çocuklarımız biraz daha sosyal medyadan uzak olsun, daha sosyal çocuklar olsunlar" dedi.





Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdür Yardımcısı Gamze Peksat ise festivale daha önce de katıldıklarını belirterek, "Daha önce de yer almıştık, bu yıl da yer aldık. Boyanı al etkinliğiyle öğrencilerimizle katıldık. Çok güzel bir çalışma. Geçen yıl roman kahramanlarıyla festivalimizde yer almıştık. Bu sene ise kolektif resim çalışmalarıyla buradayız" diye konuştu.





Velilerden Tuğba Yalçın, öğretmenlerin vesilesiyle festivali öğrendiklerini açıklayarak, "Sınıf içi etkinlik olarak katıldık. Öğretmenimiz, aile ile beraber katılımın olmasını istedi. Biz de sınıf olarak tüm veliler geldik. Hem çocukların faaliyet olarak kendilerine bir şey katabilmeleri hem de toplu etkinlik olarak çok faydalı bir etkinlik" ifadelerini kullandı.



2'nci sınıf öğrencisi Hüseyin Duman, etkinliği çok sevdiklerini dile getirerek, "Bu etkinlik çok güzel. Bir daha olmasını istiyorum. Bütün arkadaşlarım çok sevdi. Aile etkinliği gibi bir görsel boyuyoruz. Bu etkinliği ailem de çok sevdi" dedi.

Festivalin 10 binden fazla katılımcıya ulaşması bekleniyor.