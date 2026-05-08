İşte olaya dair öne çıkan kahredici ayrıntılar:

Sosyal Medyada "Yaşıyor" Oyunu

Acılı baba Yunus Yapıcı, cinayet zanlılarının kızını öldürdükten sonra Kübra’nın sosyal medya hesabına girerek paylaşımları beğendiğini açıkladı. Bu durumu fark eden aile, kızlarının hayatta olduğunu düşünerek umutlanmış. Baba Yapıcı, "O akşam Instagram’da beğeni gördük, yaşıyor diye sevindik. Meğer kendileri girip yapmış. Sabahında ise ölüm haberini aldık," diyerek yaşanan vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

"Banka Hesabı İçin 60 Kez Şifre Denemişler"

Cinayetin sadece canice değil, aynı zamanda gasp amacıyla işlendiği ihtimali üzerinde duruluyor. İddialara göre:

Zanlılar, Kübra’nın telefon şifresini çözmek için 60'tan fazla deneme yaptı.

Genç kadının kolundaki 80 bin TL değerindeki saat ve çantası kayıp.

Ailenin iddiasına göre zanlılar, Kübra’nın banka hesaplarını boşaltmaya çalıştı.

DNA Örneği Verildi, Adalet Bekleniyor

Kübra Yapıcı'nın cansız bedeninin yakılması nedeniyle vücut bütünlüğünün bozulduğu öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen anne ve baba, kimlik tespiti için DNA örneği verdi. Gözyaşları içinde adalet çağrısında bulunan baba, "Kadın ve çocuk katillerine en ağır cezalar verilsin. Benim kızım geceleri üşümesin diye ben nöbet tuttum, onlar öldürsün diye mi büyüttüm?" sözleriyle feryat etti.

Soruşturmada Son Durum

Zanlılar Tutuklandı: Olayın faili olduğunu itiraf eden İlyas Umut D. ile suç ortağı Ataberk S., "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Deliller Toplanıyor: Cinayet silahı Burdur'un Ağlasun ilçesinde, cesedin bir bölümü ise Korkuteli'ndeki bir barajda bulundu.

Planlı Cinayet Şüphesi: Silahın saklandığı yerin işaretlenmiş olması, cinayetin önceden planlandığına dair şüpheleri güçlendirdi.

Türkiye, yufka yürekliliğiyle tanınan ve çevresinde sevilen Kübra Yapıcı için adaletin yerini bulmasını bekliyor.