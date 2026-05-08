Türkiye’nin En Sevilen* ve En Teknolojik** Online Yemek Siparişi Markası Yemeksepeti, yeni “Çiçek” kategorisiyle kullanıcılarının özel anlarına yepyeni bir dokunuş katıyor. Yılın en anlamlı günlerinden biri olan Anneler Günü öncesinde hayata geçirilen bu yeni kategori, Türkiye genelinde yaygın partner ağı ve kullanıcı dostu özellikleriyle çiçek gönderimini dijitalde daha hızlı ve erişilebilir kılıyor. Lansman aşamasında Türkiye genelinde 250 uzman çiçekçiyi platforma dahil eden Yemeksepeti, Hızlı Çiçek ve İstanbul Çiçekleri gibi öncü markalarla hizmet vermeye başladı.

Anneler Günü’ne özel 300 TL indirim fırsatı

Yemeksepeti, çiçek kategorisinin açılışını büyük bir kampanya ile kutluyor. 7-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak lansman kampanyası kapsamında, kullanıcılar yapacakları 1000 TL ve üzeri çiçek siparişlerinde 300 TL indirim kazanıyor.

Uygulama içinde her noktada görünürlük

Yemeksepeti kullanıcıları, ana sayfadaki “Çiçek” sekmesinin yanı sıra, uygulama içindeki özel banner’lar ve kategori yönlendirmeleri aracılığıyla Anneler Günü koleksiyonlarına kolayca ulaşabiliyor. “1000 TL Altı Çiçekler” ve “Premium Koleksiyonlar” gibi özel listelemeler, kullanıcıların bütçelerine ve zevklerine en uygun seçeneği saniyeler içinde bulmasını sağlıyor.