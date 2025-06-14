2026’da sosyal konut seferberliği başlıyor

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, hükümet 2026 yılından itibaren kapsamlı bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyor. Bu kapsamda, büyükşehirlerden başlamak üzere ülke genelinde yeni sosyal konut projeleri hayata geçirilecek. Özellikle evlilikleri ve nüfus artışını desteklemek amacıyla geliştirilecek bu projelerde, kira bedelleri piyasa şartlarının oldukça altında tutulacak.

Kiralardaki düşüş yetersiz

Toplantıda yapılan analizlerde, kiralardaki düşüş hızının, enflasyondaki düşüşün gerisinde kaldığı tespit edildi. Uzmanlar, geçmiş yıllarda uygulanan yüzde 25’lik kira artış sınırlamasının sektörde yapay bir baskı oluşturduğunu ve bu durumun hâlâ fiyatlara yansıdığını belirtti. Bu nedenle piyasalarda beklenen düzeyde bir kira gerilemesi gerçekleşemiyor ve bu durum enflasyonu da olumsuz etkiliyor.

Deprem sonrası yük hafifleyince sosyal konutlar hız kazanacak

Büyük depremlerin ardından afet bölgelerine yönlendirilen konut yatırımları nedeniyle oluşan bütçe yükünün 2026 itibarıyla hafiflemesiyle, sosyal konut projelerine daha fazla kaynak ayrılması planlanıyor. Bu doğrultuda Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerden başlayarak yeni projelerin temelleri atılacak.

Konutların belirli kısmı kiralık olacak

Planlanan sosyal konut projelerinde, üretilecek konutların bir kısmı doğrudan kiralık olarak ayrılacak. Örneğin, 500 konutluk bir projede yaklaşık 150 dairenin kura sistemiyle yeni evli çiftlere, engellilere ve memurlara tahsis edilmesi öngörülüyor. Böylece hem uygun fiyatla barınma imkânı sunulacak hem de evlilik ve çocuk sahibi olma teşvik edilecek.