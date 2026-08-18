ODMD verilerine göre Türkiye’de 2004’ten bu yana 70 binin üzerinde satış rakamına ulaşan model; Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle yollara çıkıyor.

Donanım Paketi Detayları

Adventure: Temel güvenlik, bağlantı ve arazi özelliklerini bir arada sunuyor.

Hi-Cruiser: 12.3 inç multimedya ekranı, ısıtmalı ön koltuklar, Çoklu Arazi Modu Seçimi ve sürgülü kasa kapağı gibi konfor donanımlarıyla öne çıkıyor.

Invincible: Serinin en üst paketinde 18 inç özel alaşım jantlar, deri döşeme, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, JBL Premium Ses Sistemi, 360 derece kamera ve Arazi Monitörü yer alıyor.

Tasarım ve İç Mekan

Dış tasarımında ince far yapısı, petek ön ızgara ve "TOYOTA" yazılı ön bölümüyle daha dinamik bir görünüme kavuşan Hilux; 5.320 mm uzunluk, 3.085 mm aks mesafesi ve 310 mm yerden yüksekliğini koruyor.

Kabin tarafında Land Cruiser modelinden ilham alınarak baştan aşağı yenilenen yatay konsol, 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 12.3 inçlik multimedya ekranına ev sahipliği yapıyor. Modelde ilk kez kullanılan Elektrik Destekli Direksiyon Sistemi ise hem asfalt hem arazi sürüşlerinde daha hassas manevra ve darbe sönümleme imkanı sağlıyor.

Motor Performansı ve Arazi Kabiliyeti

Yeni Hilux, Türkiye’de standart 4x4 çekiş sistemi ve 6 ileri otomatik şanzıman eşliğinde 2.8 L Mild Hybrid (48V) dizel motorla satışa sunuluyor. Sistem, 204 HP güç ve 500 Nm tork üreterek kalkış ve dur-kalk süreçlerinde daha sessiz ve verimli bir sürüş sunuyor.

Gelişmiş Arazi Monitörü (aracın altını gösterme özelliği dahil) ve Çoklu Arazi Modu Seçimi ile desteklenen model, 29 derece yaklaşma, 24 derece uzaklaşma açısı ve 700 mm sudan geçiş derinliğiyle zorlu koşullara uyum sağlıyor. Güvenlik tarafında ise 3. Nesil Toyota Safety Sense sistemi standart olarak yer alıyor.