Taşınmaz ve taşıt ilanlarındaki manipülasyonları engellemeye yönelik iki yıldır uygulanan denetim mekanizmasında, yetkisiz ve korsan emlakçılık faaliyetlerine karşı yaptırımlar ağırlaştırıldı.

Milletvekillerinin Sorularını Yanıtladı: 1.288 İşletmeye Yaptırım

Milletvekillerinin konuyla ilgili soru önergelerini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, EİDS yetki doğrulama altyapısı sayesinde taşınmaz ilanlarının sadece mal sahibi, mal sahibinin birinci ve ikinci derece yakınları veya eşi ile mal sahibi tarafından sistem üzerinden yetkilendirilen resmi emlak işletmeleri tarafından verilebildiğini vurguladı. Bakanlıkça verilen resmi taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin sisteme ilan girişi yapmasının engellendiğini belirten Bolat, yürütülen denetimlerde bugüne kadar mevzuata uymayan 1.288 işletmeye toplam 72,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Yetkisiz İşletmeler İçin İhbar Modülü Devrede

Vatandaşların korsan emlakçılık faaliyetlerini doğrudan ve hızlı bir şekilde yetkililere bildirebilmesi amacıyla "Yetkisiz İşletme İhbar Modülü" kuruldu. Bu modül üzerinden gelen şikayet ve ihbarların anında ilgili Ticaret İl Müdürlüklerine iletildiğini belirten Bakan Bolat, saha incelemeleri ve denetimlerin bu ihbarlar doğrultusunda şekillendiğini söyledi. Bu adımlarla ilan kirliliğinin ortadan kaldırılması, suni fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sosyal Medyadaki İlan Görsellerine "EİDS Şartı" Yolda

Emlak işletmelerinden gelen talepleri de değerlendiren Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarında paylaşılan emlak ilanları için yeni bir düzenleme hazırlığında. Bakan Bolat, emlakçılardan gelen görüşler doğrultusunda, sosyal medya gönderilerinde gayrimenkul fotoğrafları ve videolarının paylaşılabilmesi için şartlı onay getirilmesinin planlandığını duyurdu.

Yeni çalışma tamamlandığında, emlak işletmelerinin sosyal medya paylaşımlarında görsel kullanabilmesi için paylaşımda EİDS üzerinden doğrulanmış ilan linkinin yer alması, ilana dair bilgilerin eksiksiz sunulması ve kullanılan fotoğraf ile videoların doğrudan EİDS'de doğrulanmış ilana ait olması şartı aranacak.