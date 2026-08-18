Türkiye'de dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde süreç devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

TOKİ'nin resmi açıklamasına göre proje kapsamında en az 2 milyon vatandaşın afetlere dirençli, güvenli ve modern konutlara kavuşması hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla satışa sunuluyor.

500 bin konutun dağılımı belli

Projede farklı büyüklüklerde 1+1 ve 2+1 konutlar bulunuyor.

Konutların dağılımı şöyle:

200 bin adet: 80 metrekare 2+1

80 metrekare 2+1 150 bin adet: 65 metrekare 2+1

65 metrekare 2+1 150 bin adet: 55 metrekare 1+1

Böylece toplam 500 bin konutun yüzde 40'ı 80 metrekarelik 2+1, yüzde 30'u 65 metrekarelik 2+1 ve yüzde 30'u 55 metrekarelik 1+1 olarak planlandı.

Anadolu'da konut fiyatları ne kadar?

TOKİ tarafından açıklanan fiyatlara göre Anadolu illerinde sosyal konutların başlangıç satış bedelleri şöyle:

Konut tipi Satış fiyatı Peşinat (%10) Başlangıç taksiti 55 m² 1+1 1.800.000 TL 180.000 TL 6.750 TL 65 m² 2+1 2.200.000 TL 220.000 TL 8.250 TL 80 m² 2+1 2.650.000 TL 265.000 TL 9.938 TL

Bu rakamlar TOKİ'nin proje kapsamında açıkladığı başlangıç fiyat ve taksit tutarlarıdır.

Örneğin 1 milyon 800 bin TL'lik 1+1 konut için yüzde 10 peşinat 180 bin TL oluyor. Kalan 1 milyon 620 bin TL ise 240 ay vadeye yayılıyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: 240 ay vade, taksitlerin 20 yıl boyunca bugünkü tutarda sabit kalacağı anlamına gelmiyor.

Taksitler yılda iki kez güncelleniyor

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin resmi bilgilendirme formunda, kalan borç bakiyesi ve aylık taksitlerin her yıl ocak ve temmuz aylarında güncelleneceği belirtiliyor.

Artışta bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınacak ancak uygulanacak oran TÜFE'yi geçemeyecek.

Bu nedenle vatandaşların 240 ay boyunca yalnızca başlangıç taksitini ödeyeceği şeklinde bir değerlendirme yapılmaması gerekiyor.

TOKİ'nin güncel endeks sayfasında da 2026'nın ikinci yarısı için bazı yeni projelerde uygulanacak oranlar açıklanmış durumda. 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemindeki memur maaş artış oranı yüzde 18,60, TÜFE oranı yüzde 17,76 ve Yİ-ÜFE oranı yüzde 16,09 olarak yer alıyor.

İstanbul'da başlangıç taksiti 7 bin 313 TL

İstanbul'da uygulanacak fiyatlar Anadolu illerinden farklı.

TOKİ'nin açıkladığı ödeme planına göre İstanbul'da:

55 m² 1+1 konut: 1 milyon 950 bin TL

1 milyon 950 bin TL 65 m² 2+1 konut: 2 milyon 450 bin TL

2 milyon 450 bin TL 80 m² 2+1 konut: 2 milyon 950 bin TL

olarak belirlendi.

Başlangıç taksitleri ise sırasıyla 7 bin 313 TL, 9 bin 188 TL ve 11 bin 63 TL seviyesinde bulunuyor. TOKİ, 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul'daki taksitlerin 7 bin 313 TL'den, Anadolu illerindeki taksitlerin ise 6 bin 750 TL'den başlayacağını açıklamıştı.

Peşinat ne zaman ödenecek?

Resmi bilgilendirme formuna göre peşinat, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek.

Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Projeye ilişkin konut belirleme ve sözleşme duyurularında da satışların yüzde 10 peşinat ve kalan borcun 240 ay vadeye bölünmesi şeklinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

500 bin sosyal konut projesinin başvuruları 2025 yılının sonunda alınmıştı. TOKİ'nin resmi duyurusuna göre başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025'te, banka kanalları üzerinden ise 19 Aralık 2025'te sona ermişti.

Dolayısıyla bu aşamada proje, yeni bir başvuru kampanyasından ziyade hak sahipliği, konut belirleme, sözleşme ve satış süreci üzerinden ilerliyor.

2026'da sözleşme süreci başladı

TOKİ'nin Temmuz 2026 tarihli konut belirleme ve sözleşme duyurularında, hak sahiplerinin sözleşme imzalama süreçlerinin devam ettiği görülüyor.

Örneğin ilgili duyuruda konut belirleme kurasının ardından hak sahiplerinin 20 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinde sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Bu nedenle 18 Ağustos 2026 itibarıyla proje yalnızca kağıt üzerinde bulunan bir sosyal konut planı değil; bazı illerde konut belirleme ve sözleşme aşamasına geçilmiş durumda.

Kentsel dönüşümde ayrıca "Yarısı Bizden" desteği bulunuyor

Devletin konut politikası yalnızca yeni sosyal konut üretimiyle sınırlı değil. İstanbul'da uygulanan Yarısı Bizden kampanyası da kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyen vatandaşlara finansman desteği sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın güncel açıklamasına göre bina bazlı dönüşümde her bir konut için:

875 bin TL hibe

875 bin TL kredi

125 bin TL taşınma desteği

veriliyor.

Böylece bir konut için sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre alan bazlı, site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut projeyi üstlenebiliyor. Bu modelde de hak sahibi başına 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

20 yıl vade avantajı, güncelleme şartıyla birlikte geliyor

500 bin sosyal konut projesinin en dikkat çekici unsuru 240 aylık vade. Yüzde 10 peşinatla konut sahibi olma imkanı, özellikle yüksek konut fiyatları ve piyasa faizleri karşısında dar gelirli vatandaşlar açısından önemli bir finansman modeli oluşturuyor.

Ancak vatandaşların karar verirken yalnızca ilk taksit tutarına bakmaması gerekiyor. Çünkü TOKİ'nin resmi şartlarına göre kalan borç ve taksitler yılda iki kez güncelleniyor.

Özetle devlet destekli modelde düşük peşinat + uzun vade avantajı bulunurken, taksitlerin dönemsel olarak artabileceği de hesaba katılmalı.

Devlet destekli konut modelinin öne çıkan rakamları

500 bin: Yapılması planlanan sosyal konut sayısı

81: Projenin uygulanacağı il sayısı

%10: Peşinat oranı

240 ay: Azami vade

1,8 milyon TL: Anadolu'da 1+1 konutun başlangıç fiyatı

6.750 TL: Anadolu'da başlangıç taksiti

1,95 milyon TL: İstanbul'da 1+1 konutun başlangıç fiyatı

7.313 TL: İstanbul'da başlangıç taksiti

1,875 milyon TL: Yarısı Bizden kapsamında konut başına ulaşabilen toplam destek

Türkiye'de konut sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla uygulanan sosyal konut ve kentsel dönüşüm programları, önümüzdeki dönemde de konut arzı ve güvenli yapı stokunun artırılmasında önemli rol oynayacak. Özellikle 500 bin sosyal konut projesinin 240 aylık ödeme modeli, konuta erişim açısından kamu destekli uzun vadeli finansman seçeneklerinin başında geliyor.