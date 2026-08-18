Modern Tasarım ve Yenilenen Dijital Kokpit Yeni RAV4 Hybrid; keskin ön hatları, kaslı kaput yapısı ve inceltilmiş yeni nesil LED farlarıyla daha güçlü bir SUV duruşu sergiliyor. Sürücü odaklı kabin alanında ise dijitalleşme öne çıkıyor:

12.3 inç dijital gösterge paneli

23 inç Ön Cama Yansıtmalı Gösterge Ekranı (Head-Up Display)

12.9 inç multimedya ekranı

Shift-by-wire elektronik vites sistemi

749 litreye kadar ulaşan esnek bagaj hacmi

TNGA-K platformu üzerine inşa edilen model, Toyota'nın yeni yazılım geliştirme platformunu kullanan ilk araçlardan biri olma unvanını taşıyor.

5. Nesil Tam Hibrit Güç ve Dört Çeker Performansı Araçta görev yapan 2.5 litrelik tam hibrit güç ünitesi, dört çeker sistemiyle birleşerek toplam 194 HP sistem gücü üretiyor. Geliştirilen süspansiyon bağlantıları ve TNGA-K altyapısı sayesinde araç, ani manevralarda sedan konforunu aratmayan bir sürüş dengesi sunuyor.

Teknik Detaylar

Sistem Gücü: 194 HP (143 kW)

Tork: 221 Nm (Benzinli Motor)

Şanzıman ve Çekiş: CVT / 4 çeker (AWD) Türkiye’de ilk: Orcikten dondurma yapıldı İçeriği Görüntüle

Yakıt Tüketimi (WLTP): 5.3 – 5.8 lt / 100 km

Boyutlar (U x G x Y): 4645 x 1855 x 1695 mm (Aks: 2690 mm)

Çekme Kapasitesi: 2.000 kg (Frenli)

Dört Farklı Donanım Seviyesi ve Üst Düzey Güvenlik Yeni RAV4 Hybrid Türkiye'de Flame, Passion, Premier ve sportif detaylarıyla öne çıkan GR SPORT olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle alınabilecek.

Güvenlik tarafında ise model, Toyota T-Mate çatısı altında 4. nesil Toyota Safety Sense (TSS4) sistemine yer veriyor. TSS3'e kıyasla %15 daha geniş görüş açısı ve 1.7 kat daha uzun algılama mesafesi sunan yeni paket; Adaptif Uzun Hüzmeli Farlar, Proaktif Sürüş Desteği, Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı ve Ön/Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemleri ile maksimum çevre farkındalığı sağlıyor.