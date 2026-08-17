Mercedes-Benz Türk’ün uzun yol şoförlerinin yoğun çalışma temposunda sağlıklarını, iyi oluşlarını ve yaşam kalitelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Sağlık Bakım Tırı projesi, uluslararası arenadaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Proje, 3.800’den fazla başvurunun değerlendirildiği Stevie Awards 2026’da, “Healthcare & Wellness Event” ve “Corporate Social Responsibility Event” kategorilerinde en yüksek derece olan Gold Stevie ödülünün sahibi oldu. 300’ün üzerinde uluslararası jüri üyesinin değerlendirmeleriyle belirlenen Stevie Awards 2026’da, 60’tan fazla ülkeden projeler yarıştı. Mercedes-Benz Türk’ün Sağlık Bakım Tırı projesinin kazandığı iki Gold Stevie, Türkiye’nin elde ettiği 10 Gold ödül arasında yer aldı.

Toplam Ödül Sayısı 29’a Yükseldi

Sağlık Bakım Tırı, Stevie Awards 2026’da “Healthcare & Wellness Event” kategorisinde sağlık ve iyi oluş alanında yarattığı etkiyle, “Corporate Social Responsibility Event” kategorisinde ise sosyal fayda yaklaşımıyla Gold Stevie ödülüne layık görüldü. Kazanılan iki yeni ödülle birlikte projenin bugüne kadarki toplam ödül sayısı 6’sı global olmak üzere 29’a yükseldi.

Mercedes-Benz Türk İletişim Müdürü Miray Demirel, kazanılan ödüllere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Sağlık Bakım Tırı projemizi hayata geçirirken en önemli hedefimiz, sektörümüzün en değerli paydaşlarından olan uzun yol şoförlerimizin yoğun çalışma koşullarında sağlıklarına ve iyi oluşlarına katkı sağlayabilmekti. Beş sezondur sahada şoförlerimizle bir araya geliyor, onların ihtiyaçlarına doğrudan temas eden hizmetler sunuyoruz. Projemizin yarattığı sosyal faydanın uluslararası platformlarda da karşılık bulması bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Stevie Awards 2026’da hem ‘Healthcare & Wellness Event’ hem de ‘Corporate Social Responsibility Event’ kategorilerinde Gold ödüle layık görülmemizi, projemizin sağlık ve sosyal fayda alanlarında yarattığı etkinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Bu iki yeni ödülle toplam ödül sayımızın 29’a ulaşması da Sağlık Bakım Tırı’nın yıllar içinde oluşturduğu güçlü etkinin bir sonucu. Önümüzdeki dönemde de daha fazla şoförümüze ulaşarak onların sağlıklarına ve yaşam kalitelerine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Sağlık Bakım Tırı Beşinci Sezonunda da Şoförlerin Yanında

Mercedes-Benz Türk’ün uzun yol şoförlerinin zorlu çalışma koşullarında sağlıklarını ve yaşam kalitelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Sağlık Bakım Tırı projesi, beşinci sezonunda da sahada şoförlerle buluşmayı sürdürüyor. Beşinci sezonuyla birlikte şu ana kadar 51 etkinlikle yaklaşık 18 bin şoföre ulaşan proje kapsamında, şoförlere ücretsiz sağlık kontrollerinin yanı sıra psikolojik destek, fizyoterapi danışmanlığı ve kişisel bakım hizmetleri sunuluyor.