Ağır ve özel taşımacılık ile kaldırma sektörünün önde gelen şirketlerini küresel ölçekte değerlendiren IC Transport 50, şirketlerin operasyonel kapasitesi, ekipman parkı, gerçekleştirdiği projeler ve uluslararası faaliyetleri gibi kriterler üzerinden sektördeki konumlarını ortaya koyuyor.

YILNAK’ın listede elde ettiği yükseliş, şirketin uluslararası ölçekte büyüyen operasyonel gücünü ve ağır taşımacılık alanındaki rekabetçi konumunu ortaya koyuyor.

Son yıllarda ekipman parkına yaptığı yatırımlar, operasyonel kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmaları ve farklı coğrafyalarda üstlendiği uluslararası projelerle büyümesini sürdüren YILNAK, IC Transport 50 2026 listesinde 6 basamak yükselerek dünya genelinde 32’nci sıraya çıktı. Şirket aynı zamanda Avrupa sıralamasında 6’ncı sırada yer aldı.

YILNAK’ın elde ettiği bu sonuç, şirketin yalnızca Türkiye’de değil, küresel ağır ve özel taşımacılık sektöründe de güçlü bir oyuncu olarak konumunu pekiştirdiğini gösteriyor.

YILNAK, önümüzdeki dönemde de ekipman yatırımları, operasyonel yetkinlikleri ve uluslararası projeleriyle büyümesini sürdürerek küresel sektördeki konumunu daha ileri taşımayı hedefliyor.