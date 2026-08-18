Ancak mali tablolardaki bu güçlü toparlanmanın hisse fiyatlarına yansıması şirketten şirkete farklılık gösteriyor.

Net Kârda Zirve Tera Finansal Yatırım’ın

Finansal dönüşümün en çarpıcı örneğini Tera Finansal Yatırım Holding (TRHOL) sergiledi. Geçen yılın ilk 6 ayında 24 milyon TL zarar açıklayan şirket, 2026’nın aynı döneminde net kârını 4,56 milyar TL’ye çıkararak yüzde 19.092’lik rekor bir değişim kaydetti. Mali tablosundaki bu sıçrama hisse performansına da yansıdı; yıl başından bu yana yüzde 287,32 değer kazanan TRHOL, 2.260 TL seviyesine ulaştı.

Kardemir Hisselerinde Güçlü Karlılık ve Fiyat Ayrışması

Demir-çelik sektörünün öncü ismi Kardemir’in hisse grupları da zarardan kâra geçenler arasında öne çıktı. 2025/6 döneminde zarar yazan Kardemir A, B ve D grupları, 2026’nın ilk 6 ayında net kâr artışında yüzde 1.879,29’luk ortak bir başarı yakaladı:

KRDMD: 229,9 milyon TL zarardan 4,09 milyar TL kâra geçti (Yıl başından bu yana getiri: %80,60 ).

KRDMA: 70,8 milyon TL zarardan 1,26 milyar TL kâra geçti (Yıl başından bu yana getiri: %94,47 ). Türker VEYAŞ halka arzında talep toplama başladı İçeriği Görüntüle

KRDMB: 35,2 milyon TL zarardan 626,2 milyon TL kâra geçti (Yıl başından bu yana getiri: %464,74).

Finansal tablodaki paralel toparlanmaya rağmen KRDMB hissesinin yüzde 464,74’lük primiyle diğer gruptaki hisselerden belirgin şekilde ayrışması yatırımcıların dikkatini çekti.

Sabancı Holding ve Enerjisa’da Milyarlık Dönüşüm

Tutar bazında dönemin en büyük toparlanmalarından birine Sabancı Holding (SAHOL) imza attı. 2025’in ilk yarısındaki 1,8 milyar TL’lik zararı geride bırakan holding, 2026/6 döneminde 14,5 milyar TL net kâr açıkladı (%904,02 değişim). Ancak güçlü bilançoya rağmen SAHOL hissesi yıl başından itibaren yalnızca yüzde 7,21 primlenerek 88,90 TL seviyesinde kaldı. Bu durum, güçlü bilanço verilerinin hisse fiyatına her zaman aynı oranda yansımadığını bir kez daha ortaya koydu.

Enerji tarafında ise Enerjisa Enerji (ENJSA), geçen yılın ilk yarısındaki 361 milyon TL zararı bu yıl 2,75 milyar TL net kâra çevirmeyi başardı (%860,57 değişim). ENJSA hissesi yıl başından bu yana yüzde 24,38 yükselişle 107,80 TL’ye ulaştı.