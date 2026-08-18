Konut Fiyat Endeksi 234,8 Seviyesine Yükseldi

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini ölçen Konut Fiyat Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 oranında artarak 234,8 seviyesine ulaştı. Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise KFE, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 25,0 oranında artış gösterdi. Ancak aynı dönemde reel olarak incelendiğinde endeksin yüzde 5,1 oranında azaldığı görüldü.

Üç Büyükşehirde Fiyat Hareketleri

Temmuz ayında üç büyük şehirdeki konut fiyatlarında farklı eğilimler öne çıktı:

İstanbul: Bir önceki aya göre yüzde 2,7; yıllık bazda ise yüzde 27,7 oranında artış gerçekleşti.

Ankara: Bir önceki aya göre yüzde 2,2; yıllık bazda yüzde 26,6 oranında yükseliş kaydedildi.

İzmir: Aylık bazda yüzde 0,5 oranında sınırlı bir düşüş yaşanırken, yıllık bazda yüzde 23,1 oranında artış görüldü.

En Yüksek Artış Doğu Anadolu Bölgesinde

Bölgesel bazda yıllık değişimler incelendiğinde, en yüksek yıllık konut fiyat artışı yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş illerini kapsayan bölgede kaydedildi. En düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde gerçekleşti.

Yeni Kiracı Kira Endeksi Yıllık Yüzde 28,4 Arttı

Kira piyasasındaki gelişmeleri ortaya koyan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında yükseldi. YKKE'deki yıllık nominal artış yüzde 28,4 olurken, reel değişim yüzde 2,6 oranında azalış olarak hesaplandı.

Büyükşehirlerde Kira Değişimleri

İstanbul: Yeni kiracı kira endeksi aylık yüzde 1,7; yıllık yüzde 32,4 yükseldi.

Ankara: Aylık yüzde 2,2; yıllık yüzde 28,6 oranında artış sağlandı.

İzmir: Aylık bazda yüzde 1,8 gerilerken, yıllık bazda yüzde 26,3 artış gösterdi.

Kirada Zirve Karadeniz'de

Bölgelere göre yıllık yeni kiracı kira artışlarında en yüksek oran yüzde 35,0 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon bölgesinde kaydedildi. Yıllık en düşük kira artışının görüldüğü bölge ise yüzde 18,8 ile yine Balıkesir-Çanakkale hattı oldu.