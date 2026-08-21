Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2026 yılı ikinci çeyrek Yapı İzin İstatistikleri, inşaat sektöründe dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Yılın nisan-haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalırken, ruhsat verilen daire sayısındaki düşüş yüzde 9,5’e ulaştı. Ruhsat verilen yapıların toplam yüzölçümü ise yüzde 7,4 geriledi.

Bu tablo, özellikle yeni konut projelerinde temkinli bir döneme girildiğine işaret etti.

Yeni konut arzında gerileme

2026’nın ikinci çeyreğinde ruhsat verilen yapıların toplam yüzölçümünün yüzde 78,2’si belediyeler, yüzde 21,8’i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Ruhsatlandırılan yapıların kullanım amacına göre en büyük pay yine konutlarda oldu. Toplam yüzölçümün yüzde 71,1’ini iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu.

Bu kategorideki yapıların toplam yüzölçümü 37,6 milyon metrekare olarak gerçekleşti. Konutları 4,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar takip etti.

Asıl dikkat çeken gelişme: Tamamlanan yapılarda artış

Yeni yapı ruhsatlarında gerileme yaşanırken, tamamlanan yapılarda ise tam tersi bir görünüm ortaya çıktı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yıllık bazda yüzde 13,7 artarken, bu binalardaki daire sayısı yüzde 10,7 yükseldi. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü de yüzde 5,8 arttı.

Başka bir ifadeyle, yeni projelerin ruhsatlandırılmasında yavaşlama görülürken daha önce başlayan projelerin tamamlanarak kullanıma açılması hızlandı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün yüzde 79,4’ü belediyeler, yüzde 20,6’sı ise diğer yetkili idareler tarafından gerçekleştirildi.

Tamamlanan yapılarda da konutlar ilk sırada

İkinci çeyrekte yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda da en yüksek pay konutların oldu.

İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar 19,4 milyon metrekare ile toplam yüzölçümün yüzde 67,9’unu oluşturdu. Sanayi binaları ve depolar ise 3,6 milyon metrekare ile ikinci sırada yer aldı.

Takvim etkisi dikkate alındığında düşüş daha belirgin

Yapı ruhsatlarında takvim etkilerinden arındırılmış veriler, sektördeki yavaşlamanın daha belirgin olduğunu gösterdi.

Buna göre ikinci çeyrekte ruhsat verilen bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1, daire sayısı yüzde 11,4 ve toplam yüzölçüm yüzde 9,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki çeyreğe kıyasla ruhsat verilen bina sayısı yüzde 0,3 artmasına rağmen daire sayısı yüzde 4,9, toplam yüzölçüm yüzde 2,1 geriledi.

İnşaat piyasasında “yeni proje” ile “tamamlanan proje” ayrışması

TÜİK verilerinin ortaya koyduğu tablo, inşaat sektöründe yeni proje başlangıçları ile tamamlanan projeler arasında belirgin bir ayrışma yaşandığını gösteriyor.

Yeni yapı ruhsatlarında özellikle daire sayısındaki yüzde 9,5’lik gerileme dikkat çekerken, yapı kullanma izin belgesi alan daire sayısının yüzde 10,7 artması, geçmiş dönemde başlatılan projelerin tamamlanma aşamasında olduğunu ortaya koyuyor.

Söz konusu gelişme, önümüzdeki dönemde konut arzının seyrinin yakından takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Yeni ruhsatlardaki düşüşün kalıcı hale gelmesi durumunda, ilerleyen dönemlerde piyasaya sunulacak yeni konut stokunda da yavaşlama görülebilir.

Tamamlanan yapılarda ivme sürüyor

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 11,8, daire sayısı yüzde 8,2 ve toplam yüzölçüm yüzde 4,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ise bir önceki çeyreğe göre bina sayısı yüzde 5,4, daire sayısı yüzde 4,8 ve yüzölçüm yüzde 2,8 yükseldi.