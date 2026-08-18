Ankara’da yaşanan olayda Y.Ö., 18 Aralık 2023 tarihinde bir ev satın aldı. Evde oturan kiracı, 15 Aralık’ta başlayan aylık kira bedelini evin eski sahibi B.K.’ye peşin olarak ödemişti. Evi yeni alan Y.Ö., "Artık ev benim, bu dönemin kirasını bana vermelisiniz" diyerek hem kiracıdan hem de eski ev sahibinden parayı istese de olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine eski ev sahibine dava açtı.

Yerel mahkeme, "Satış yapıldığı sırada o kiranı alma hakkı eski sahibindendi" diyerek davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı’nın devreye girip kararı kanun yararına temyiz etmesiyle dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararın gerekçesinde şu temel kurallara dikkat çekildi:

Yeni Ev Sahibinin Hakları: Türk Borçlar Kanunu'na göre, tapunun devredildiği andan itibaren yeni mülk sahibi, mevcut kira sözleşmesinin de tarafı haline gelir.

Kira Alacak Hakkı: Evi alan yeni sahip, tapuyu aldığı günden sonraki döneme denk gelen kira bedellerini toplama yetkisine resmi olarak sahip olur.

İade Yükümlülüğü: Kirayı peşin olarak tahsil eden eski ev sahibi, evin satıldığı tarihten sonraki günlere denk gelen kira tutarını yeni ev sahibine ödemek zorundadır.

Bu karar sayesinde, ev alım-satım süreçlerinde peşin ödenen kiraların "eski sahibin cebinde kalması" dönemi kapandı; tapu devrinden sonraki günlerin parası hak sahibine yani yeni eve geçene iade edilecek.