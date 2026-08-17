Horizon; Stevie Awards for Great Employers programında "İnsan Kaynakları Teknolojisinde Başarı", International Business Awards programında ise "Dijital Dönüşümde Mükemmellik" kategorilerinde iki Bronz Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'nin önde gelen konteyner limanlarından Marport, insan kaynakları süreçlerinde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarını uluslararası ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Çalışanların kişisel gelişim süreçlerini daha sistematik, ölçülebilir ve izlenebilir hale getirmek amacıyla geliştirilen Horizon, Stevie Awards'un iki farklı kategorisinde Bronz Stevie Ödülü kazandı. Marport'un geliştirdiği portal, Stevie Awards for Great Employers'da "İnsan Kaynakları Teknolojisinde Başarı", International Business Awards'ta ise "Dijital Dönüşümde Mükemmellik" kategorilerinde Bronz Stevie Ödülü almaya hak kazandı. Marport, bir diğer çalışan uygulaması olan Limon ile de 2021 yılında Stevie Awards'da bir Gümüş ve bir Bronz ödül kazanmıştı.

Dünyanın farklı ülkelerinden yoğun ilgi gören ödül programlarında, 35 ülke ve bölgeden binin üzerinde başvuru değerlendirildi. Kazananlar ise iki aylık değerlendirme sürecinde, dünya genelinden 300'den fazla profesyonelden oluşan jüri üyelerinin verdiği puanlar doğrultusunda belirlendi.

Kariyer Gelişimi Tek Platformda Uçtan Uca Yönetiliyor

Horizon, çalışan gelişimini sadece eğitim süreçleriyle sınırlı tutmayıp geri bildirim, kariyer planlama ve yetkinlik gelişimini bütünsel bir yapıda ele alarak kurum kültürünü destekleyen stratejik bir platform olarak öne çıkıyor. Platformun merkezinde yer alan Kişisel Gelişim Formları sayesinde çalışanlar; güçlü ve gelişime açık yönlerini değerlendirebiliyor, kariyer hedeflerini tanımlayabiliyor ve bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duydukları gelişim aksiyonlarını planlayabiliyor. Böylece her çalışan kendi gelişim ve kariyer yolculuğunu kişiselleştirilmiş bir deneyimle şekillendirebiliyor.

Marport'un benimsediği bu yaklaşım, organizasyon genelinde proaktif bir gelişim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlarken yıl içinde gerçekleştirilen ara değerlendirme süreçleri sayesinde yöneticilerin ekip üyelerini daha yakından takip etmesine ve bire bir görüşmeler aracılığıyla çalışanlarının daha etkin ve şeffaf şekilde liderlik etmesine olanak sağlıyor. Horizon'un elde ettiği bu uluslararası başarı, Marport'un insan kaynakları teknolojileri alanında çalışan odaklı, sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamalar geliştirme vizyonunun uluslararası ölçekte takdir gördüğünün önemli bir göstergesi oldu.