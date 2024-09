Yeni dünya düzeninde hak, hukuk, adalet, insan hakları gibi mevhumun artık hiçbir anlamı yok. Şâyet bu yeni düzende hak, hukuk ve adalet olsaydı; Amerika ve İsrail hariç diğer BM üyesi ülkelerin istediği Filistin’de / Gazze’de bir yıl önce ATEŞKES olur, 40 binden fazla insan öldürülmez, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu çoktan Uluslararası Adalet Divanı’nda cezaya çarptırılırdı.

Eğer yeni dünya düzeni dedikleri bu anlayışta hak ve hukuk olsaydı ünlü kripto para borsası şirketlerinden Binance, İsrail askeri kuvvetlerinin isteği ile Filistinlilerin paralarına erişimi kapatamazdı. 5 Kasım 2024’e günler kala, başını ABD’nin çektiği yeni bir dünya düzenine merhaba diyoruz. Bu yeni dünya düzeninde küreselciler ve siyonizmin kurduğu yeni bir devir başlayacak gibi görünüyor. İstiyorlar ki dünya nüfusunun yarısı yok edilsin. Çünkü silah onlarda, güç onlarda, yönetim ve paraya erişim onlarda, tarım su ve yiyeceğe erişim de onların kontrolünde. Birleşmiş Milletler (BM) dünyada barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasında dostane ilişkileri desteklemek, kalkınma ve insan haklarını geliştirmek amacıyla 24 Ekim 1945 tarihinde resmen kurulmuştu. Aralarında Türkiye’nin de kurucu ülke olduğu BM’de, dünya düzeninin sağlanması için oluşturulan BM Güvenlik Konseyi’nde ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’ye veto hakkı tanınmış. Bu 5 ülkeden biri çıkarlarına ters düşen güvenlik sorununu veto etme hakkına sahip olduğu için dünyada barış ve istikrarı sağlamak imkânsız. ABD veto ettiği için Gazze’de İsrail’e ateşkes emri veremeyen bir BM duruyor karşımızda. Bunun ne demek olduğunu son 40 yılda çok daha iyi anladık. ABD kendi çıkarına olmayan her şeyi veto ederek dünyanın jandarması olarak ”Güç kimdeyse onun dediği olur “ şeklinde bir zorbalığın yolunu seçti. İlk olarak Vietnam, ardından Afganistan, Irak, Libya, Venezüella gibi dünyanın birçok yerinde milyonlarca insanın ölümüne sebep olan işgal ve iç savaş başlattı. Bir yılı dolduran İsrail’in Gazze’deki katliamına dur demek için ateşkes çağrılarını veto eden ABD, daha çok insanın öldürülmesini, soykırıma uğramasını teşvik ediyor. 5 Kasım 2024’te yapılacak ABD Başkanlık seçimlerini kazanmak isteyen ve Joe Biden’ın istifasıyla başkanlık koltuğunu oturan Kamala Harris de siyonizmin finansal gücünü arkasına alarak güç gösterisi için uçak gemilerini ve savaş filosunu İran karasularına gönderdi. Şimdi ABD’nin yeni hedefi İran’ı işgal etmek mi? Dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Şimdi küresel güç diye tabir edilen siyonizmin uşakları dünya nüfusunun yarısını yok etme planları yapıyor. Listelerinde ilk sırada Orta Doğu, Rusya, Pasifik ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika var. Yeni dünya düzeni için çalışan küresel güç, hak, hukuk adalet, nimetleri bölüşme, ekmeği paylaşma insanca yaşama gibi kavramları bir tarafa bırakmış, “Silahı ve gücü olan, herkesi yok eder” felsefesi ile her yere saldırıyor. Yeni dünya düzeni için sadece öldürmeyi, yok etmeyi düşünen bir grup küreselci maalesef İsrail eliyle Gazze’de her gün, bebek, yaşlı kadın erkek demeden katliam yapıyor. BM‘ye üye 193 ülke ABD’nin vetosu yüzünden hiçbir şey yapamıyor. Bu arada ABD tüm zayıf ülkelerin zenginliklerine, doğal kaynaklarına el koyuyor. En son kripto dünyasının popüler borsası Binance, İsrail’in talimatıyla Filistinlilerin tüm kripto varlıklarına el koydu. Resmen gasp etti. ABD devleti ve küresel şirketleri diğer dünya devletlerinin veya zengin kişilerin altın, madeni varlıkları ve parasını donduruyor. ABD daha önce Libya, İran, Venezüella gibi ülkelerin altın ve döviz cinsi paralarına el koymuştu. BAE, Suudi Arabistan gibi birçok ülke yöneticilerini de tehdit ederek yüksek fiyattan milyarlarca dolar silah ve savaş malzemesi almaya zorlamıştı. Şimdi ise aynı ABD dolambaçlık yollardan borsa, finans, banka ve kripto borsaları üzerinden zenginliklere el koyması devam ediyor. Peki, bu demek? Sadece güçlü ve elinde silah ve parası olanların yeni dünya düzenine merhaba demesi için gün sayılıyor. Böyle bir savaşı kim kazanacak? Dünyada kaç milyar masum insan öldürülecek? ABD’nin ve uydusu İsrail’in zulüm ve gaddarlığına kim dur diyecek? Değerli Ekovitrin dostları, İnsanın karamsar olmaması mümkün değil. Fakat “Görelim Mevla’m neyler, Neylerse güzel eyler…” Asırlarca dünya birçok zalim krallar ve hükümdarlar gördü. Hepsi sonunda yok oldu. Umudumuz her zaman iyilerin kazanması… Eylül sayımızı hazırlarken dünya ekonomisine ve siyasetteki olup bitenlere karşı duyarsız olamazdık. Özellikle dünyanın en borçlu devleti ABD yöneticilerinin göz diktiği 2 trilyonluk dolarlık kripto dünyasını mercek altına aldık. Çünkü burada milyonlarca insanın yatırımları yani paraları güvende değil. Çünkü bir el hesaplara erişim şalterini indirmeyle bağlantı kesilebiliyor ve paralara el konulabiliyor. Kripto para piyasasına kim hesap sorabilir ki? Ayrıca Türkiye, Orta Doğu’da yaşanacak her türlü olumsuzluktan etkilenecek bir konumda. Gazze’deki katliam bir yılını dolduruyor. Filistin Lideri Mahmud Abbas Türkiye’ye geldi. TBMM’den dünyaya mesaj verdi. Dünyadaki güç dengeleri ile ilgili hazırladığımız bu dosya da ilginizi çekecek. Diğer taraftan kapağa taşıdığımız MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı röportajı iş dünyasına çok önemli mesajlar veriyor. Dünyada yeni güç oluşumları var. Çin ve Rusya’nın başı çektiği Şanghay Örgütü ve Türk Devletler Teşkilatı gibi kurulan yeni birliktelikler ekonomik, kültürel ve bölgesel olarak yeni dengeleri hayata geçiriyor. Türk Devletler Teşkilatı ve finans dünyasındaki gelişmeleri derlediğimiz dosyalar ile Genel Müdürlüğü’nü Osman Arslan’ın yaptığı Halkbank’ın uluslararası başarıları; Eylül ayında Avrasya bölgesinde ekonominin ve siyasetin gündemine ışık tutacak. Sağlıkla kalın.