Değerli Ekovitrin okuyucuları, Bütün dünyada devletlerin ve milletlerin yaşamını sürdürebilmesi için ilk sırada Adalet-Adil yönetim gelir.

Sonrasında ise güven ve istikrar ülkelerin gelişimini, güçlülüğünü ve güvenilirliğini sağlamak için gereken temel etkenlerdir.

Ülkenin güvenli olması için güçlü silahlarla donatılmış bir askeri ordu, adil hâkimler ve ekonomisinin güçlü olabilmesi içinde istikrarlı üretim gereklidir. İthalata dayalı ülkelerin üretimleri olmadığı için “Taşıma su ile değirmen dönmez“ atasözü tam da burada taşı gediğine koyma tabiriyle örtüşüyor.. Yayıncılık hayatında da güvenilir haber, güven ve istikrar çok önemlidir. Bu hususu birçok kaynaktan derledim. Ekovitrin Dergisi’nin 24 yıllık yayın hayatı ile ilgili çeşitli yayın organlarında yazılmış övgü dolu metinleri görünce “emeğimiz hiç boşa gitmemiş” diye onur duydum.

Hakkımızda yazılanlar:

“Ekovitrin Dergisi, Türkiye’nin önde gelen ekonomi ve finans dergilerinden biri olarak 2000 yılından bu yana yayın hayatına devam ediyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana ekonomi, finans, iş dünyası ve yatırım alanlarında geniş bir yelpazede haber, analiz ve yorumlar sunarak sektördeki gelişmeleri yakından takip eden Ekovitrin, hem yerel hem de küresel ekonomiyi mercek altına alıyor...

Kapsamlı İçerik ve Uzman Analizleri

Ekovitrin, her sayısında ekonomik gelişmeler, finans piyasaları, iş dünyası ve yatırım fırsatları hakkında kapsamlı içerikler sunuyor. Dergi, alanında uzman yazar kadrosuyla, okuyucularına derinlemesine analizler ve yorumlar sunarak bilgi birikimlerini artırmayı hedefliyor. Ekonomi ve finans dünyasındaki en son trendleri ve önemli olayları yakından takip eden Ekovitrin, iş dünyasının nabzını tutan özel röportajlar ve sektörel incelemelerle de dikkat çekiyor…

Güvenilir ve Güncel Haber Kaynağı

Ekovitrin Dergisi, güncel ekonomik gelişmeleri ve sektördeki önemli olayları hızlı ve güvenilir bir şekilde okuyucularına ulaştırmayı amaçlıyor. Derginin haber merkezi, ekonomi ve finans alanındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ederek, okuyucularına anlık bilgiler sunuyor. Bu sayede, Ekovitrin okuyucuları, piyasalardaki dalgalanmaları ve ekonomik göstergelerdeki değişimleri anında öğrenme fırsatına sahip oluyor…

Dijital Yayıncılık ve Geniş Okuyucu Kitlesi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital yayıncılık alanında da önemli adımlar atan Ekovitrin, online platformları aracılığıyla geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyor. Derginin web sitesi ve mobil uygulamaları, kullanıcı dostu ara yüzleriyle ekonomik ve finansal haberleri kolayca takip etme imkânı sunuyor. Ayrıca, sosyal medya kanallarında aktif olarak yer alan Ekovitrin, okuyucularıyla etkileşim içinde kalarak güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor…

Ekonomi Haberciliğinde Sektörün Öncüsü

Ekovitrin Dergisi, Türkiye’de ekonomi ve finans alanında güvenilir bir kaynak olarak bilinirken, geniş okuyucu kitlesi ve uzman kadrosuyla sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Ekonomi ve finans dünyasındaki en son gelişmeleri ve analizleri yakından takip eden Ekovitrin, okuyucularına her zaman en doğru ve güncel bilgileri sunmayı amaçlıyor.”

Sanayi ve Eğitim de yenilik sürdürülebilirlik

Ekovitrin Ağustos sayımızda da çok özel dosyalarla yine gündem oluşturan bir çalışmaya imza attık. 120 yıldır Türk ekonomisinin geçmiş aklını, çalışma disiplin ve sürdürülebilir yenilikçi yatırımlarıyla bilinen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı değerli dostum Adil Sani Konukoğlu ile tarihi süreci ve geleceğe taşınan sürdürülebilir mirası ile yeni yol haritasını konuştuk. Türkiye’de eğitim sektörüne yatırım yapan başarılı iş insanı Mehmet Gültekin‘i Birleşik Krallık Bolton Üniversitesi Eğitim Doktorasına layık gördü. Her ay birbirinden ilgi çekici sektörel dosyalarla gündemi belirleyen Ekovitrin, Ağustos sayısında Türkiye deki yabancıların ekonomiye katkılarını araştırdı. Araştırma dosyamız uzun süre kamuoyunda tartışılacak gibi. Çünkü bu konuyu mercek altına aldığımızda devletin ilgili tüm kurumlarına sorular göndererek bilgi istedik. Bu işi organize edecek bir birimin sorumluluk üstlenmesi ve çözüm üretmesi gerekiyor.

Türkiye de yabancı sorununun önümüzdeki yıllarda çözümünün daha da zor olacağı gerçeği kaçınılmaz gibi. Ağustos ayında da uzman yazar kadrosu, para borsa döviz altın piyasalarındaki yorum analiz Ekovitrin yine dopdolu bir içerikle Türkiye’nin ekonomi gündemine ayna olacak… Saygıyla…