Borsa İstanbul’da Son Durum

BİST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı 9044,64 puandan kapattı. Endeksteki sert düşüşlerin ardından bazı hisselerde temettü verimliliği yükseldi. Ekonomistler, önümüzdeki günlerde piyasalarda yargı süreciyle ilgili gelişmelerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Temettü Ödeyecek Şirketler ve Detaylar

Bu hafta temettü dağıtacak 12 şirket ve ödemelerine ilişkin detaylar şu şekilde:

24 Mart 2025

Akçansa Çimento (AKCNS): 5,33 TL (%2,99)

25 Mart 2025

NUH Çimento (NUHCM): 8,59 TL (%3,25)

26 Mart 2025

Akbank (AKBNK): 1,04 TL (%1,93) Borsa İstanbul 24 Mart'ta İşlem Görmeye Başladı!

Agesa Hayat Ve Emeklilik (AGESA): 4,72 TL (%3,36)

28 Mart 2025

Anadolu Sigorta (ANSGR): 3,57 TL (%3,65)

Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi (BRISA): 1,81 TL (%2,13)

EGE Endüstri (EGEEN): 45,05 TL (%0,50)

Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP): 0,60 TL (%0,20)

Garanti Bankası (GARAN): 3,73 TL (%3,48)

İş Bankası (ISCTR): 0,15 TL (%1,28)

İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN): 4,82 TL (%11,34)

TÜPRAŞ (TUPRS): 6,62 TL (%4,88)

TÜPRAŞ Temettü Ödemesi

TÜPRAŞ, 28 Mart’ta hisse başına net 6,62 TL temettü ödeyecek. Son kapanış fiyatına göre şirketin temettü verimliliği %4,88 olarak hesaplanıyor. TÜPRAŞ’ın temettü ödemesi iki taksit halinde gerçekleşecek. İkinci taksit 30 Eylül 2025 tarihinde yapılacak ve yatırımcılar hisse başına net 6,30 TL daha alacak.

Yatırımcılar İçin Kritik Hafta

Borsadaki sert dalgalanmalar sonrası temettü verimliliğinin artması, yatırımcılar için fırsatlar yaratabilir. Ancak piyasalardaki belirsizlik ve makroekonomik gelişmelerin de yakından takip edilmesi gerekiyor. Özellikle faiz oranları, döviz kurları ve yargı süreçleri piyasalara yön verecek önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.