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Scan Global Logistics (SGL), Global büyüme stratejisinin bir parçası olan yeni pazarlara giriş stratejisini 2025’teki yatırım planlarının önemli bir parçası olan Türkiye’de İstanbul ofisinin açılışıyla duyurdu.
SGL Grubu CEO'su Allan Melgaard, Scan Global Lojistik’in Türkiye’ye gelişine dair "Türkiye, genişleme planlarımızın bir parçasıydı ve büyüme yolculuğumuzu yönlendirecek güçlü bir ekip oluşturduğumuzu söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu genişleme, müşterilerimize benzersiz lojistik çözümleri sunma taahhüdümüzü yansıtıyor ve güçlü tarihi mirasa sahip bu önemli ticaret Merkez’ine adım atmamızı sağlıyor." dedi
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Küresel Ticaret ve Lojistiğin Tarihsel Merkezi
Bugün Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında kilit bir geçiş noktası olarak güçlü ulaşım ağları ve gelişmiş altyapısı ile küresel tedarik zincirinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'deki varlığını güçlendiren SGL, stratejik avantajlardan tam anlamıyla yararlanarak küresel ve yerel müşterilerine kesintisiz deneyimler ve daha iyi çözümler sunmayı hedefliyor.
Pazar Varlığını Güçlendirerek Bölgesel Büyümeyi Yönlendirme
SGL'nin Türkiye'deki büyümesini yönlendirecek olan Ülke Genel Müdürü Oğuzhan Aydın ise şöyle ekliyor: "Scan Global Lojistik Türkiye olarak güçlü ve yetenekli bir ekiple faaliyete başlamayı dört gözle bekliyorum. Ekibimiz, SGL'nin mevcut ve gelecekteki müşterilerine daha esnek güzergah seçenekleri, alternatif taşıma koridorları ve küresel taşıma zorluklarına daha hızlı yanıt süreleri ile destek vermek konusunda oldukça istekli ve motivedir.
SGL'nin yeni Türkiye Ofisi, Deniz, Hava ve Kara taşımacılığı hizmetleri başta olmak üzere kapsamlı lojistik çözümleri sunacak ve gümrükleme hizmetlerinin yanısıra depolama çözümleri ile yük taşıma verimliliğini artıracaktır. Bursa, İzmir ve Mersin ofisleri 2025 yılı içerisinde faaliyete geçecektir.