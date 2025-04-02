Küresel Ticaret ve Lojistiğin Tarihsel Merkezi

Yüzyıllar boyunca Türkiye, benzersiz coğrafi konumunu kullanarak kıtalar ve kültürler arasında merkezi bir ticaret noktası olarak hizmet verdi. Eski İpek Yolu'nun önemli bir parçası olarak tanınan Türkiye, Doğu ve Batı arasında malların, fikirlerin ve yeniliklerin taşınmasını kolaylaştırarak bugünün küresel ekonomisinin temelini atmıştır. İstanbul, Bursa ve İzmir gibi eski şehirlerdeki gelişen ticaret, Türkiye'nin küresel ticaret merkezi olarak mirasını pekiştirmektedir.

Bugün Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında kilit bir geçiş noktası olarak güçlü ulaşım ağları ve gelişmiş altyapısı ile küresel tedarik zincirinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'deki varlığını güçlendiren SGL, stratejik avantajlardan tam anlamıyla yararlanarak küresel ve yerel müşterilerine kesintisiz deneyimler ve daha iyi çözümler sunmayı hedefliyor.

Pazar Varlığını Güçlendirerek Bölgesel Büyümeyi Yönlendirme

Türkiye, 86 milyonluk nüfusu ve 1 trilyon doları aşan GSYİH'sı (Dünya Bankası, 2023) ile dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olmanın yanında otomotiv, elektronik, tekstil ve tarım gibi çeşitlenmiş sektörlerde çok güçlü fırsatlar sunmaktadır. Genç ve eğitimli iş gücü, ülkenin ekonomik canlılığına ve yeniliğine katkıda bulunarak Türkiye'yi küresel ticaret ve sanayide önemli bir oyuncu haline getirmektedir. Ülkenin Avrupa ve Asya'nın kesişimindeki stratejik coğrafi konumu, onu lojistik ve dağıtım için mükemmel bir merkez haline getirmekte ve bölgesel ve uluslararası piyasalara benzersiz erişim sunmaktadır.

SGL'nin Türkiye'deki büyümesini yönlendirecek olan Ülke Genel Müdürü Oğuzhan Aydın ise şöyle ekliyor: "Scan Global Lojistik Türkiye olarak güçlü ve yetenekli bir ekiple faaliyete başlamayı dört gözle bekliyorum. Ekibimiz, SGL'nin mevcut ve gelecekteki müşterilerine daha esnek güzergah seçenekleri, alternatif taşıma koridorları ve küresel taşıma zorluklarına daha hızlı yanıt süreleri ile destek vermek konusunda oldukça istekli ve motivedir.

SGL'nin yeni Türkiye Ofisi, Deniz, Hava ve Kara taşımacılığı hizmetleri başta olmak üzere kapsamlı lojistik çözümleri sunacak ve gümrükleme hizmetlerinin yanısıra depolama çözümleri ile yük taşıma verimliliğini artıracaktır. Bursa, İzmir ve Mersin ofisleri 2025 yılı içerisinde faaliyete geçecektir.