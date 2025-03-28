Ekovitrin ailesinin buluştuğu bu özel gecede, katılımcılar uzun bir yılın ardından bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. İş dünyası ve ekonomi medyasında güçlü bir yer edinen Ekovitrin, ekibinin birlikteliğini ve dayanışmasını pekiştiren bu tür organizasyonlarla geleneklerini sürdürüyor.

Misafirlerle yakından ilgilenen Ziya Şark Sofrası’nın işletmecisi Nihat Bingöl, katılımcılara keyifli bir akşam yaşatmak adına titizlikle hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Özenle hazırlanan iftar menüsü ve eşsiz lezzetler, davetlilerden tam not aldı.

Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata, iftar yemeğine katılım sağlayan tüm konuklara teşekkür ederek, “Ekovitrin ailesi olarak bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler bir ekibin ötesinde, aynı hedefe yürüyen bir topluluğuz. Bu birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyarak, daha büyük başarılara imza atacağız,” dedi.

Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ise: "Bu mübarek Ramazan ayında, Ekovitrin Medya Grubu olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diler, katılım gösteren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ekovitrin Medya Grubu’nun düzenlediği bu anlamlı buluşma, sektördeki birlik ve beraberlik ruhunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen bu özel davet, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.