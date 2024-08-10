Hayatın tam içinde meslekler var. Her birimiz birbirimizin mesleğine muhtacız. Son dönemlerde bunu yine hayatın içinde ister ev ile ilgili bir elektrik tamiratında, isterse sanayide birçok işte çokça hissettik.

Meslek liselerinin kıymetini hatırladık. Hatırladık ama ihmal edilen dönemlerin açığını da kapatmak gerektiğini fark ettik.

METEK III PROJESİ

Bu aşamada Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından mesleki ve teknik eğitim alanında kaliteyi artırma konusuyla yenilikçi eğitim yaklaşımlarını merkeze alan “Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri” nin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi (METEK III) AB projesi olarak başladı ve geçtiğimiz günlerde kapanış toplantısı yapıldı.

Açılışta konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan projeyle ilgili bilgiler verdiler.

Toplantıda önemli bilgiler paylaşıldı. Özet olarak bu proje kapsamında onlarca toplantı, sayfalarca rapor, Almanya ve Türkiye iş başı uygulama seyahatleri, deneyim paylaşımları gibi bir çok çalışma yapıldığını anladık.

23 sektörde sivil toplum kuruluşlarına hibe çağrısı yapılmış,17 sektörde inşaat, turizm ve benzeri alanlarda öğretmenlerin iş başı eğitimlerinin sektörün şirketlerinde yapılması için mekanizmalar oluşturulmuş, birbiriyle sürekli iş birliği halinde olmak üzere MEB tarafından 15, iş dünyası tarafından 17 sektörel mükemmeliyet merkezi (SMM) kurulmuş.

METEK III Projesi'yle ilişkili olarak gerçekleştirilen faaliyetlerde 1400 vatandaşın belgelendirme masrafları karşılanmış,13.000'den fazla meslek lisesi öğretmenine eğitim verilmiş, özellikle kız çocukları başta olmak üzere öğrenciler eğitime teşvik edilmiş.

Proje 10 milyon avro tutarında paydaşlarla iş birliğini destekleyen ve 1 milyon avro SMM' ye yönelik ekipman alımını içeren, toplamda 11 milyon avro teknik ekipman alımı bütçesine sahip büyük bir proje.

METEK III kapanış toplantısında proje kapsamında18 bin kişiye doğrudan temas ve fayda sağlandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent ÖZCAN, mesleki ve teknik becerilerin bu iki değişimin yeni bir kolu olduğunu, becerilerle ilgili dönüşümün daha çok vurgulanması gerektiğini, bu becerilerin AB’nin yeni politikaları içerisindeki en önem verilen konulardan biri olduğunu ifade etti.

EKONOMIK KALKINMADA MESLEKI EĞITIMIN ROLÜ PANELİ

METEK III kapanış toplantısında “Ekonomik Kalkınmada Mesleki Eğitimin Rolü” Paneli, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Savaş Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde, Türk Telekom Akademi ve Yetenek Yönetimi Direktörü Gülşen Yazıcı Kılıç, Akko Makina Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Karakuş ve Tezmaksan Akademi Lideri Hamit Arslan, projenin iletişim uzmanı Eda Zaloğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Eda Zaloğlu METEK kapsamındaki iletişim faaliyetlerinden ve süreç boyunca aktif olan iletişim faaliyetlerinin projeye sağladığı katkılardan bahsetti. Bir kez daha iletişimin ne kadar önemli olduğu ve profesyonelce yapılması gereken bir meslek olduğu fark edildi.

İŞ DÜNYASI NE YAPABİLİR?

Meslek liselerinin gelişmesi KOBİ’ lerin gelişmesi, beceri ve bilgi sahibi elemanın yetişmesi demek. Herkesin, her sektörün meslek liseleri için çalışma yapması, destek vermesi, katkıda bulunması gerekiyor.

İş dünyasından beklenen, meslek liseleriyle temas halinde olması, stajyere yer açması, meslek lisesi mezunlarına değer ve hak ettiği ücreti vermesi, gelişimin birlikte olacağını fark etmesi.

Hepimiz, iş dünyası, STK’lar, ilgili resmi kurumlar “Var Gücümüzle Mesleki Eğitim” diyerek ülkemiz gençlerini desteklemek, ekonomimize güç vermek zorundayız.

Soru şu; Siz Kobi veya sanayi yöneticisi olarak, işleme vizyonu açısından bu konunun neresindesiniz?

Sözün özü; Ülke olarak hep birlikte bilgimiz, becerimiz, dayanışmamız kadar güçlüyüz.