Kadın emeği, tarih boyunca toplumların kalkınmasının, üretimin sürekliliğinin ve geleceğin teminatı olmuştur. Bugün bizler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, sadece bugünün çalışan, üreten ve topluma değer katan kadınlarını değil, aynı zamanda geçmişteki kahraman kadınlarımızı da anmak istiyoruz.

Kurtuluş Savaşı'nın isimsiz kahramanları olan Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı, Tayyar Rahmi’ye ve niceleri vatanın bağımsızlığı için kendi hayatını ortaya koymuş, Anadolu kadınının fedakarlığını ve gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Cepheye mermi taşıyan, evini ocağını savunurken bir yandan da tarım yapan, hayvan besleyen, çocuklarını yetiştiren Anadolu kadını, tıpkı bugün olduğu gibi o gün de hayati bir rol üstlenmiştir.

Kadınlar, Toplumların Güçlü Teminatıdır

Bugün tarımdan sanayiye, teknolojiden sanata kadar her alanda kadın emeği ile örülü bir gelecek inşa edilmektedir. Tarlada toprağa can veren, fabrikada üretimin her aşamasında emek harcayan, mutfaklarda lezzet geleneğini yaşatan, bilimde, sanatta ve girişimcilikte yeniliklere imza atan tüm kadınlar, bugünün kahramanları olarak topluma değer katmaktadır.

Kadınlar, sadece kendi yaşamlarını değil, toplumların gelişimini ve geleceğini de şekillendirmektedir. Bir toplumun ilerleyebilmesi için kadınların her alanda etkin bir şekilde yer alması gerekir. Kadınların eğitim almaları, iş gücüne katılmaları ve toplumsal yaşamda daha güçlü bir yer edinmeleri kalkınmanın ve gelişimin temelini oluşturmaktadır. Ancak dünya çapında kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklere kıyasla düşüktür. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, 2024 yılında 15 yaş ve üzeri kadınların yalnızca yüzde 45,6’sı iş gücünde yer alırken, bu oran erkeklerde yüzde 69,2’ye çıkmaktadır.

Türkiye'de de benzer bir durum söz konusudur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 36,7 iken, erkeklerde bu oran yüzde 71,0 olarak gerçekleşmiştir.

Kadınlar, hayatları boyunca hem ev içinde hem de ev dışında birçok farklı sorumluluğu aynı anda üstlenerek her alanda emek vermektedir. Aile bireylerinin bakımından ev işlerine, kariyer hedeflerinden sosyal yaşama kadar geniş bir yelpazede görev üstlenen kadınlar, bu çok yönlü rollerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Ancak, bu sorumlulukların yoğunluğu zaman zaman kadınların kariyer hedeflerine ulaşmalarını zorlaştırabilmekte, profesyonel hayatta ilerlemelerini yavaşlatabilmektedir.

TÜİK verilerine göre, kadınların istihdamda yarı zamanlı çalışma oranı yüzde 16,1 olarak açıklanmıştır. Bu durum, kadınların çok yönlülüklerini ve ne kadar güçlü olduklarını bizlere göstermektedir.

Eşitlik ve Güçlenme Yolculuğunda Kadınlar

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin belirlediği 2025 Dünya Kadınlar Günü teması, “Tüm Kadınlar ve Kızlar İçin: Haklar. Eşitlik. Güçlenme.” olarak duyurulmuştur. Bu tema, kadın haklarının güvence altına alınmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını ve daha adil, sürdürülebilir bir gelecek inşasını esas almaktadır.

Hayalimizdeki dünya, eşitliğin artık bir tartışma konusu olmaktan çıktığı, sadece kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda daha da güçlenmesine odaklanılan bir yer olmalıdır. Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer aldığı, girişimcilikte, bilimde, sanatta ve toplumun her alanında liderlik ettiği bir dünya mümkündür. Kadınların eğitimden iş hayatına, sosyal yaşamdan politikaya kadar her alanda güçlü bireyler olarak varlık gösterdiği bir toplum, sürdürülebilir kalkınmanın ve sosyal adaletin temel taşı olacaktır.

Reis Gıda, Kadınların Emeğini Destekliyor

Reis Gıda, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek ve liderlik pozisyonlarında daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı eğitim programları sunmaktadır. Kadın çalışanlarının kariyer gelişimlerini desteklemek için liderlik eğitimi verilmekte; Özellikle Bakliyat Köyleri Projesi kapsamında kadın çiftçilerin tarımsal yeniliklerle buluşturarak sürdürülebilir tarım, finansal okuryazarlık ve iş güvenliği gibi konularda eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca “Kadın Eliyle Geleceğe” projesiyle kadın çiftçilere dijital tarım ve modern tarım tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Gerçekleştirilen bu proje sayesinde bugüne kadar yaklaşık 300 kadın çiftçinin iş gücüne katılımı sağlanmıştır.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, “Kadınların iş hayatındaki varlığını desteklemek, toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Kadınlarımızın emekleri ve vizyonları sayesinde markamız, yerelden globale uzanan başarılara imza atıyor; kadın üreticilerle gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir tarım, kadın girişimciliği ve gıda israfını önleme konularındaki çalışmalarımızla IWEC (Uluslararası Kadın Girişimcilik) 2025 Ödülü’ne layık görülmekten hem şahsım ve şirketimizde çalışan tüm kadınlar adına hemde şirketimiz adına büyük onur duyduk” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir." sözünden ilham alarak, kadınların gücünü ve emeğini geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.