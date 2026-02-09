Yavaş, söz konusu kararın Keçiören halkının iradesine gölge düşürdüğünü belirterek, “Bu karar asla kabul edilemez” dedi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören halkının sandıkta açık ve net bir tercih ortaya koyduğunu vurgulayarak, ilçenin yönetiminin özgür iradeyle CHP’ye emanet edildiğini ifade etti. Sandık sonucunun tartışmaya açık olmadığını belirten Yavaş, “Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi” ifadelerini kullandı.

“Sandık milletin sözüdür” diyen Yavaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sandığın üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz. Yetki milletindir. Sandıkta alınan yetki kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir. Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez.”

Özarslan hakkında uzun süredir ortaya atılan iddialara da değinen Yavaş, bugüne kadar CHP politikalarına ilişkin herhangi bir şikâyet dile getirilmediğini, ‘AK Parti’ye geçeceği’ yönündeki iddiaların ise herkesin huzurunda yalanlandığını hatırlattı.

Binlerce partilinin ve gönüllünün hiçbir karşılık beklemeden gece gündüz çalıştığını vurgulayan Yavaş, alınan istifa kararının sadece siyasi bir tercih olmadığını belirterek, “Bu karar, o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır” dedi.

Açıklamasının sonunda dikkat çeken bir uyarıda bulunan Yavaş, “Siyaset geçicidir, makamlar gelir geçer. Ancak bazı kararlar vardır ki hafızalara kazınır. Millet kendisine yapılanı da, kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar” ifadelerini kullandı.