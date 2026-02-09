ABD Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası kapsamında 30 Ocak’ta kamuoyuna açtığı belgelerde adı geçen Juul’un, Epstein ile geçmişte çeşitli temaslar kurduğu ortaya çıktı. Belgelerin ardından Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılan Juul, yapılan istişareler sonrası büyükelçilik görevinden ayrılma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı: “Ciddi Bir Muhakeme Hatası”

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Juul’un istifasını doğrulayarak, Epstein ile kurulan irtibatın diplomatik görev açısından ciddi bir güven sorunu yarattığını söyledi.

Eide, “Juul’un cinsel suçlardan mahkûm olmuş Epstein ile ne ölçüde temas kurduğunu netleştirmemiz gerekiyor. Bu temasların diplomat olarak yürüttüğü görevi etkileyip etkilemediği açıklığa kavuşturulmalı” dedi.

Juul’un görev alanının Irak’ı da kapsayan Ürdün Büyükelçiliği olduğu hatırlatılırken, soruşturma sürecinde bakanlıkla iş birliğinin süreceği belirtildi.

Avukatından Açıklama: “Gönüllü Olarak Ayrıldı”

Mona Juul’un avukatı Thomas Skjelbred, istifanın gönüllü olduğunu belirterek, mevcut koşulların görevini sürdürmesini imkânsız hale getirdiğini söyledi.

Skjelbred, “Müvekkilim, tüm gerçeklerin ortaya çıkması için Norveç Dışişleri Bakanlığı ile tam bir iş birliği içinde olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Lüks Ev, Tatiller ve Akşam Yemekleri

ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre Juul ve eşi, Oslo Anlaşmaları’nın mimarlarından eski diplomat Terje Roed-Larsen’in, Epstein ile yalnızca resmi temaslar değil; akşam yemekleri, tatiller ve mali ilişkiler içeren bir bağ kurduğu ortaya çıktı.

Belgelerde, Epstein’in Norveçli çiftin Oslo’daki lüks bir evi piyasa değerinin yaklaşık yarı fiyatına satın almasına aracılık ettiği de yer aldı.

Juul ve eşi, 1993-1995 Oslo Anlaşmaları sürecindeki rolleri nedeniyle Norveç’te uzun yıllar “barış çifti” olarak anılmıştı.

Epstein Gölgesi Kraliyet Ailesine de Uzanmıştı

Norveç’te Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan tek isim Juul olmadı. Daha önce Veliaht Prenses Mette-Marit’in de Epstein ile yakın ilişki kurduğu ortaya çıkmış, Prenses kamuoyuna yazılı bir açıklamayla özür dilemişti.