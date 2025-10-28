Özellikle Yunanistan Golden Visa (Altın Vize) programı ile Karayipler’deki hızlı vatandaşlık çözümleri arasındaki farkların doğru anlaşılmasının yatırımcılar için kritik olduğunu vurguladı.

Türkiye’de son dönemde yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına yönelik ilgi hızla artıyor. Ancak artan talep, beraberinde yanlış bilgilere dayalı kararları da getirebiliyor.

Bu noktada, “Karayip programları” ifadesiyle kastedilen ülkelerin, Commonwealth of Nations (İngiliz Milletler Topluluğu) üyesi olan Saint Kitts & Nevis, Antigua & Barbuda, Dominika, Saint Lucia ve Grenada olduğunu belirtmek önemlidir.

Bu ülkeler, Birleşik Krallık’la tarihsel, diplomatik ve ekonomik bağlara sahip, uluslararası itibarı yüksek bağımsız devletlerdir.

Çiğdem Sarıoğlu Ergut, bu alandaki en yaygın yanlış algıları şöyle özetliyor:

Yanlış Bilgi 1: “Yunanistan’dan Golden Visa almak kolay ve hemen Avrupa pasaportu getiriyor.”

Doğru: Yunanistan programı yalnızca oturma izni veriyor. Pasaport için çok daha uzun bir süreç, ikamet koşulları ve vatandaşlık kriterleri bulunuyor.

Yanlış Bilgi 2: “Karayip programları küçük ülkeler olduğu için değersiz.”

Doğru: Karayipler’deki Citizenship by Investment (CBI) programları, dünyanın en hızlı ve güvenilir pasaport seçeneklerinden biridir.Schengen bölgesi dahil 140’tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunar.

Yanlış Bilgi 3: “Her iki program da aynı yatırımcı profiline hitap ediyor.”

Doğru: Yunanistan: Daha çok gayrimenkul odaklı, Yunanistan’da uzun vadeli yaşam planlayanlar için ideal. Karayipler: Daha çok mobilite ve hızlı çözüm isteyen iş insanları için cazip.

“Bugün Türkiye’de yatırım yoluyla vatandaşlık başvurularında herkesin gözü Yunanistan’da. Oysa beklentiler, maliyetler ve sonuçlar birbirinden tamamen farklı. Asıl sürpriz, Karayipler’in sunduğu hızlı ve güçlü vatandaşlık imkânlarının göz ardı edilmesinde. Doğru bilinen yanlışları açıklığa kavuşturmak, yatırımcıların geleceğini şekillendiren en kritik adım.” Çiğdem Sarıoğlu Ergut

Sonuç olarak, herkesin hedefi, planı ve ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle sizin için doğru olan program, bir başkası için yanlış seçim olabilir. Harvey Law Group, yatırım yoluyla vatandaşlıkta bireylerin yaşam hedeflerine ve önceliklerine en uygun çözümü sunmak için kişiye özel bir yaklaşım benimser.