“Yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek” diyen Erdoğan, yargı mensuplarına yönelik eleştirilerin ve tehdit içeren üslupların kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Adaletin tesisinde kararlıyız”

Törende 712 hâkim, 492 savcı ve 147 idari hâkimin mesleğe adım attığını belirten Erdoğan, halihazırda Türkiye genelinde 25 bini aşkın hâkim ve savcının görev yaptığını hatırlattı. Adalet teşkilatındaki kadın çalışan oranının giderek arttığını vurgulayan Başkan Erdoğan, “Bu değişime alışamayan çevreler var; ancak Türkiye artık eski tartışmaları geride bırakmıştır” dedi.

Başörtülü yargı mensuplarına yönelik eleştirileri “edepten ve hukuktan uzak” olarak nitelendiren Erdoğan, “Özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı bir Türkiye inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahkemelerde dosya süreleri Avrupa’nın önünde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet alanında son 23 yılda yapılan reformlara dikkat çekerek Türkiye’nin yargı hızında birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirtti. Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu verilerini paylaşan Erdoğan, idari yargıda ortalama dosya görülme süresinin Türkiye’de 168 gün olduğuna işaret ederek:

Fransa: 314 gün

Almanya: 308 gün

İtalya: 574 gün

karşılaştırmasını yaptı.

Erdoğan, “Yargı teşkilatının güçlendirilmesi amacıyla adli ve idari yargıda son iki buçuk yılda 3 bin 470 yeni mahkeme ve istinaf dairesi kurduk” dedi.

“Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli”

Son dönemde yargı mensuplarına yönelik siyasi tartışmaların arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Savcılık makamı için kamu davası açmak bir tercih değil, yasal zorunluluktur. Yargıya ‘siyasallaştı’ ithamında bulunanlar, aslında yargıyı siyaset tartışmalarına çekerek bizzat kendileri siyasallaştırıyor.”

Yargının tarafsızlığını korumanın herkesin görevi olduğunu belirten Erdoğan, “Hukukun önünde herkes eşittir, kimsenin suç işleme imtiyazı yoktur” dedi.

“Adalet, memleketin direğidir”

Konuşmasında adaletin toplum düzeni içindeki önemine değinen Erdoğan, adaletin huzurun, refahın ve kalkınmanın temeli olduğunu söyleyerek, “Memlekette saadetin köşe taşı adalettir” sözleriyle adaletin hayati rolüne işaret etti.

Yeni göreve başlayan yargı mensuplarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Önünüze gelen her dosyanın içinde bir insanın kaderi olduğunu unutmayın. Fikriniz de, zikriniz de, hükmünüz de adalet olsun.”

dedi.

Programda plaketler verildi, kuralar çekildi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Dönem birincilerine plaketleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi, ardından kura çekimi gerçekleştirildi.