Yapılan kontrollerde, yaklaşık 800 kişinin haksız şekilde emekli olduğunun tespit edildiği ve bu kişilerin emekliliklerinin iptal edildiği öne sürüldü. SGK’nın, bugüne kadar yapılan tüm emekli maaşı ödemelerinin geri tahsili için de hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

“Joker” yöntemiyle sahte rapor düzenlenmiş

Aydın merkezli olarak 2023 yılında gerçekleştirilen operasyonda, sağlıklı kişilerin yerine “joker” adı verilen şahısları hastanelere sokarak usulsüz sağlık kurulu raporu alan bir çete çökertilmişti. Aydın ve Afyonkarahisar’da yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, rapor düzenlediği öne sürülen şüpheliler hakkında adli süreç başlatılmıştı.

Bin 500 kişi yeniden muayeneye sevk edildi

Operasyon sonrası SGK, çete aracılığıyla engelli raporu alarak erken emekli olduğu değerlendirilen kişilerin dosyalarını tek tek incelemeye aldı. Bu kapsamda bin 500 kişi farklı illerdeki hastanelere yeniden sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Yaklaşık 800 kişinin emekliliği iptal edildi

Yapılan muayenelerde engellilik oranının yüzde 40’ın altında olduğu ve sahte belgelerle emeklilik hakkı elde edildiği belirlenen yaklaşık 800 kişinin erken emeklilik hakkı iptal edildi. Bu kişilere yapılan maaş ödemelerinin tamamı için ise geri tahsilat süreci başlatıldığı aktarıldı.

Soruşturma genişletiliyor

Kaynaklara göre SGK’nın incelemeleri yalnızca Aydın ile sınırlı kalmayacak. Benzer yöntemlerle usulsüz rapor düzenlenmiş olabileceği değerlendirildiğinden soruşturmaların kapsamının genişletildiği belirtiliyor.