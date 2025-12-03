Gürcistan hükümeti, kararın Türk vatandaşlarının ülkede yaşadığı sağlık sorunları ve kazalar sonrası oluşan yüksek maliyetleri azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Daha önce 2024’te yürürlüğe girmesi planlanıyordu

Gürcistan Parlamentosu tarafından kabul edilen düzenlemenin aslında 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Ancak teknik ve idari hazırlıkların tamamlanamaması nedeniyle uygulama 2026’ya ertelendi. Yeni kuralla birlikte Türk vatandaşlarının kimlik veya pasaportla giriş hakkı devam edecek ancak bu belgeler artık tek başına yeterli olmayacak.

Günübirlik Batum ziyaretleri de kapsama alındı

Yeni düzenleme, özellikle Hopa–Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum’a günübirlik geçen Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiriyor. Gürcistan’a giriş yapacak her yolcunun, seyahat süresini kapsayan geçerli bir sigorta poliçesi ibraz etmesi gerekecek. Sigortası olmayan yolcuların ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Kararın gerekçesi: Artan kazalar ve sağlık vakaları

Gürcistan tarafı, son dönemde Türk vatandaşlarının ülkede yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık problemleri nedeniyle oluşan sigortasız tedavi masraflarının iki ülke arasında hukuki sorunlara yol açtığını belirtiyor. Yeni uygulamanın, hem maliyetleri azaltmayı hem de bu tür mağduriyetleri önlemeyi amaçladığı ifade edildi.

“Tek taraflı bir zorluk değil; karşılıklılık ilkesi var”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, düzenlemenin tek yönlü bir uygulama olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Demircioğlu, Türkiye’de uzun süredir yabancı araçlar için zorunlu trafik sigortası uygulandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Gürcistan’ın insan girişlerinde benzer bir sigorta talep etmesi karşılıklılık kapsamında değerlendirilebilir. Burada önemli olan vatandaşlarımızın zorlanmadan, makul ve ulaşılabilir çözümlerle bu sürecin yönetilmesidir. Hem güvenliği sağlamak hem de bölgedeki yoğun ticari ve sosyal hareketliliği olumsuz etkilememek gerekiyor.”

2026’da sınır geçişlerinde yeni dönem

1 Ocak 2026’dan sonra Gürcistan’a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının, mağduriyet yaşamamak için seyahat ve sağlık sigortalarını önceden yaptırmaları gerekiyor. Uygulama, özellikle sınır hattındaki ticaret, turizm ve günübirlik geçişleri yakından etkileyecek yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.