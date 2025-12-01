Raporda, Anadolu kültürünün kadim unsurlarından olan keçi yetiştiriciliğinin ekonomik, kültürel ve ekolojik önemine vurgu yapılarak sektörün sürdürülebilirliği için dikkat çekici çözüm önerileri sıralandı.
Meralar daralıyor, suya erişim zorlaşıyor
Çalıştay raporunda, meraların yapılaşma, maden–enerji yatırımları ve orman izinlerindeki kısıtlamalar nedeniyle giderek daraldığı belirtildi.
Ağaçlandırmanın üzerinden 10–15 yıl geçen ormanlık alanların kontrollü otlatmaya açılmasının yangın riskini azalttığı ifade edilirken, “Mera vasfını kaybetmiş alan” tanımının kullanılmaması ve iyileştirilmiş alanların yeniden hayvancılığa kazandırılması gerektiği vurgulandı.
Su maliyetlerinin köylerde yüksek şebeke fiyatları nedeniyle arttığına dikkat çekilerek hayvancılıkta kullanılan suya indirim talep edildi.
“Büyükşehir Yasası hayvancılığı zorluyor”
Rapor, Büyükşehir Yasası’nın kırsal üretimi olumsuz etkilediğini belirterek mahalleye dönüştürülen köylerde tarımsal üretimi engelleyen kısıtların kaldırılması çağrısında bulundu.
Kurt ve domuz saldırıları artıyor
Yetiştiricilerin özellikle “canavar” olarak adlandırılan kurt saldırıları nedeniyle büyük kayıplar yaşadığı aktarıldı.
Domuz popülasyonundaki artışın da keçi sürüleri için büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.
Bu kapsamda:
-
Yabani hayvan popülasyonunun izlenmesi
-
Bölgesel çoban kontrol ekipleri kurulması
-
Başıboş köpeklerin kısırlaştırılması
-
TARSİM sigortasının yaygınlaştırılması
gibi önlemler önerildi.
“Kadınlar çobanlarla evlenmek istemiyor”: Çobana çeyiz desteği önerisi
Raporda en dikkat çekici başlıklardan biri çobanlık mesleğinin sosyal itibarı oldu.
Olumsuz algı nedeniyle çobanların evlilikte zorlandığı belirtilerek, çoban çiftlere düğün ve çeyiz desteği, kadın çobanların SGK primlerinin devletçe karşılanması, genç kadınların işletme kurmasının teşvik edilmesi önerildi.
Şap hastalığı ve veteriner hizmetlerinde aksama
Artan şap vakalarının pazarlara zarar verdiği ifade edilirken, koruyucu hekimliğin güçlendirilmesi ve üniversitelerle ortak projeler geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.
Keçi etine yönelik “koku” algısı kırılmalı
Keçi etinin koktuğu yönündeki yanlış algının satışları düşürdüğü belirtilerek:
-
Tadım etkinlikleri düzenlenmesi
-
Restoran menülerine keçi ve oğlak eti eklenmesi
-
“Toros Oğlağı” gibi bölgesel markaların oluşturulması
-
TV programlarında keçi etinin sağlık değerinin anlatılması
tavsiyesinde bulunuldu.
Taşımalı eğitim kırsalda hayvancılığı desteklemeli
Rapor, kırsalda yaşamın devamı için taşımalı eğitimin yeniden uygulanması gerektiğini vurgulayarak eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımın önemine dikkat çekti.
Keçiyi Yaşatacak 13 Öneri
Çalıştayın sonuç raporunda keçi yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği için şu 13 öneri sıralandı:
-
Taşımalı eğitim yeniden uygulanmalı.
-
Küçükbaş hayvancılıkta kontrolsüz melezleme önlenmeli, yayım faaliyetleri artırılmalı.
-
İllerde damızlık havuzları oluşturulmalı.
-
Halk elinde koruma sürüleri yaygınlaştırılmalı.
-
Kadın ve genç çiftçilerin işletme sahibi olması teşvik edilmeli.
-
Kaliteli kulak küpeleri kullanılmalı.
-
Örgütler, yetiştirici taleplerine odaklanarak etkin örgütlenme sağlamalı.
-
Sağım makineleri desteklenmeli ve kullanımı yaygınlaştırılmalı.
-
Küçük aile işletmeleri Kırsalda Bereket benzeri modellerle desteklenmeli.
-
Yıllardır hayvancılık yapan işletmelere düşük faizli kredi ayrıcalığı sağlanmalı.
-
Bölgesel test istasyonları kurularak en iyi erkek damızlık seçimi rutin hale getirilmeli.
-
Kurban döneminde elde kalan hayvanlar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınmalı.
-
Çobanların sosyal hayata katılımı artırılmalı, yerel yönetimler ve birlikler ortak etkinlikler düzenlemeli.