Raporda, Anadolu kültürünün kadim unsurlarından olan keçi yetiştiriciliğinin ekonomik, kültürel ve ekolojik önemine vurgu yapılarak sektörün sürdürülebilirliği için dikkat çekici çözüm önerileri sıralandı.

Meralar daralıyor, suya erişim zorlaşıyor

Çalıştay raporunda, meraların yapılaşma, maden–enerji yatırımları ve orman izinlerindeki kısıtlamalar nedeniyle giderek daraldığı belirtildi.

Ağaçlandırmanın üzerinden 10–15 yıl geçen ormanlık alanların kontrollü otlatmaya açılmasının yangın riskini azalttığı ifade edilirken, “Mera vasfını kaybetmiş alan” tanımının kullanılmaması ve iyileştirilmiş alanların yeniden hayvancılığa kazandırılması gerektiği vurgulandı.

Su maliyetlerinin köylerde yüksek şebeke fiyatları nedeniyle arttığına dikkat çekilerek hayvancılıkta kullanılan suya indirim talep edildi.

“Büyükşehir Yasası hayvancılığı zorluyor”

Rapor, Büyükşehir Yasası’nın kırsal üretimi olumsuz etkilediğini belirterek mahalleye dönüştürülen köylerde tarımsal üretimi engelleyen kısıtların kaldırılması çağrısında bulundu.

Kurt ve domuz saldırıları artıyor

Yetiştiricilerin özellikle “canavar” olarak adlandırılan kurt saldırıları nedeniyle büyük kayıplar yaşadığı aktarıldı.

Domuz popülasyonundaki artışın da keçi sürüleri için büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Bu kapsamda:

Yabani hayvan popülasyonunun izlenmesi

Bölgesel çoban kontrol ekipleri kurulması

Başıboş köpeklerin kısırlaştırılması

TARSİM sigortasının yaygınlaştırılması

gibi önlemler önerildi.

“Kadınlar çobanlarla evlenmek istemiyor”: Çobana çeyiz desteği önerisi

Raporda en dikkat çekici başlıklardan biri çobanlık mesleğinin sosyal itibarı oldu.

Olumsuz algı nedeniyle çobanların evlilikte zorlandığı belirtilerek, çoban çiftlere düğün ve çeyiz desteği, kadın çobanların SGK primlerinin devletçe karşılanması, genç kadınların işletme kurmasının teşvik edilmesi önerildi.

Şap hastalığı ve veteriner hizmetlerinde aksama

Artan şap vakalarının pazarlara zarar verdiği ifade edilirken, koruyucu hekimliğin güçlendirilmesi ve üniversitelerle ortak projeler geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Keçi etine yönelik “koku” algısı kırılmalı

Keçi etinin koktuğu yönündeki yanlış algının satışları düşürdüğü belirtilerek:

Tadım etkinlikleri düzenlenmesi

Restoran menülerine keçi ve oğlak eti eklenmesi

“ Toros Oğlağı ” gibi bölgesel markaların oluşturulması

TV programlarında keçi etinin sağlık değerinin anlatılması

tavsiyesinde bulunuldu.

Taşımalı eğitim kırsalda hayvancılığı desteklemeli

Rapor, kırsalda yaşamın devamı için taşımalı eğitimin yeniden uygulanması gerektiğini vurgulayarak eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımın önemine dikkat çekti.

Keçiyi Yaşatacak 13 Öneri

Çalıştayın sonuç raporunda keçi yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği için şu 13 öneri sıralandı: