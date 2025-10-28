Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine yönelik iş birliği anlaşmasına imza attı. Erdoğan, bu adımı Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklığın yeni bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

“Savunma sanayiinde yeni ortaklıklara kapı aralayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine ilişkin uygulama düzenlemelerinin heyetler arasında imzalandığını belirtti.

“Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum” diyen Erdoğan, İngiltere’nin sürece verdiği destekten dolayı Başbakan Starmer’a teşekkür etti.

Erdoğan, anlaşmanın sadece savaş uçağı tedarikiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayarak,

“Birleşik Krallık ile bu iş birliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum”

ifadelerini kullandı.

Ticaret hacmi hedefi: 40 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ile ekonomik ilişkilerin de hızla geliştiğini belirterek,

“Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız”

dedi.

Erdoğan, serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade ederken, enerji, savunma sanayii ve üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar gibi alanlarda yeni adımlar atılacağını da açıkladı.

Gazze ve Ukrayna gündemi masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze’deki insani durumun da ele alındığını belirterek,

“Birleşik Krallık’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararını iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak görüyoruz”

dedi.

Ayrıca Erdoğan, Ukrayna savaşının adil bir barışla çözülmesi gerektiğini vurguladı ve Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması için bölgedeki dış müdahalelerin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Starmer: “Türkiye giderek artan ekonomik ve stratejik öneme sahip”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yapılan anlaşmanın her iki ülke için tarihi önemde olduğunu belirterek,

“Birleşik Krallık, Türkiye’ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve gelecekte bu sayının artırılması da mümkün olacak”

dedi.

Starmer, anlaşmanın sadece savunma alanında değil, aynı zamanda ekonomik büyümeyi destekleyecek ve 20 bin istihdam yaratacak bir projeyi temsil ettiğini söyledi.

“Bu anlaşma, NATO’nun güneydoğu kanadını güçlendirecek ve Türk Hava Kuvvetleri’nin kapasitesini artıracak. Aynı zamanda ortak güvenliğimiz için stratejik bir adım.”

“Tarihi bir gün”

Starmer, görüşmelerin sadece savunma değil, ticaret, göç, enerji ve inovasyon alanlarını da kapsadığını belirterek,

“Bugün çok ileri aşamalarda müzakereler gerçekleştirdik. Bu tarihi bir gün. Türkiye ile stratejik ortaklığımızı daha da derinleştiriyoruz.”

ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı ayrıca, Tatlı Dil Forumu’nun yeniden canlandırılacağını ve iki ülke arasında iş dünyası, akademi ve bilim alanlarında diyalog mekanizmalarının oluşturulacağını açıkladı.

Yeni dönemin kapısı aralandı

Ankara’da imzalanan Eurofighter Typhoon anlaşması, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında savunma, ticaret ve stratejik iş birliği alanlarında yeni bir dönemi başlatıyor.

Her iki liderin açıklamaları, iki ülkenin NATO çerçevesinde ortak güvenlik, üretim ve teknoloji geliştirme hedeflerine yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.