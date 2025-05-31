BIST 100 endeksi, hafta içinde 8.985,52 ile 9.427,11 puan aralığında dalgalandıktan sonra haftayı 9.019,57 puanla tamamladı. Bu seviye, önceki haftaya kıyasla yüzde 3,60'lık bir düşüş anlamına geliyor.

Altın fiyatlarında da düşüş göze çarptı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,33 azalarak 4.140 TL’ye geriledi. Cumhuriyet altını ise yüzde 1,30'luk kayıpla 27.995 TL seviyesinden haftayı kapattı. Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 1,32 oranında düşerek 6.935 TL oldu.

Döviz cephesinde ise yukarı yönlü bir hareket gözlendi. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,55 artışla 39,2440 TL’ye, avro ise yüzde 0,69 artışla 44,4710 TL’ye yükseldi.

Yatırım fonlarında da karışık bir tablo hakim. Genel olarak yatırım fonları yüzde 0,42, emeklilik fonları ise yüzde 0,57 oranında değer kaybetti. Ancak kategorilere göre değerlendirildiğinde, "hisse senedi" fonları yüzde 2,95 ile yatırımcısına en fazla kazandıran fon türü oldu.

Yatırımcılar için temkinli bir hafta geride kalırken, piyasalardaki belirsizliklerin kısa vadede devam etmesi bekleniyor.